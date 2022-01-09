Заммэра Алма-Аты Бабакумаров сообщил о вспышках ожесточенного сопротивления

Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил о происходящих в городе вспышках ожесточенного сопротивления.

"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Агентство Sputnik Казахстан ранее сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата - Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. Однако в МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.

В свою очередь исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что почти 300 человек с оружием пытались покинуть Казахстан, но были задержаны на границе.