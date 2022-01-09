Зампостпреда РФ в ООН: Смысл НАТО - служить деструктивной политике США

Таким образом российский дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил о том, что "НАТО является оборонительным альянсом, оно существует с целью защиты, а не нападения"​​​.

"Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный (союз - прим. "РГ") во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл - служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", - написал Полянский.