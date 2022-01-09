Зампостпреда РФ в ООН: Смысл НАТО - служить деструктивной политике США

Таким образом российский дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил о том, что "НАТО является оборонительным альянсом, оно существует с целью защиты, а не нападения".
"Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный (союз - прим. "РГ") во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл - служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", - написал Полянский.
That’s clearly the best joke of 2022 so far! #NATO could position itself defensive when Warsaw Pact existed. Now its only meaning is to serve US destructive foreign policy. So don’t tell this joke to Afghans and others who recently suffered from NATO’s “defensiveness” https://t.co/Zl4U80MDpt— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 9, 2022