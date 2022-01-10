Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 450-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Присоединиться от имени Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, принятому в городе Женеве 20 мая 2015 года (далее - Женевский акт), со следующими заявлениями:

"1) Российская Федерация в соответствии с подпунктом (b) пункта 5 статьи 6 Женевского акта заявляет, что в соответствии с национальным законодательством зарегистрированное наименование места происхождения или географическое указание пользуется охраной с даты принятия решения о предоставлении правовой охраны;

2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Женевского акта заявляет, что охрана, предоставляемая вследствие международной регистрации, может быть предоставлена на территории Российской Федерации только в случае уплаты пошлины для покрытия расходов на экспертизу по существу международной регистрации и административной пошлины в связи с использованием бенефициарами наименования места происхождения или географического указания в Российской Федерации;

3) Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Женевского акта заявляет о продлении на один год срока, упомянутого в пункте 1 статьи 15 Женевского акта, в соответствии с процедурами, предусмотренными для этих целей Инструкцией к Женевскому акту;

4) Российская Федерация в соответствии с подпунктом (а) пункта 3 правила 5 Инструкции к Женевскому акту уведомляет о требовании приведения в заявке сведений, касающихся в случае наименования места происхождения качества или свойства товара и его связи с географическими условиями географического района производства, а в случае географического указания - качества, репутации или иной особенности товара и его связи с географическим районом происхождения, для получения охраны зарегистрированного наименования места происхождения или географического указания на территории Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин