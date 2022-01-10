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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 435-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 6 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2018, N 49, ст. 7516; 2019, N 30, ст. 4149; 2021, N 27, ст. 5180) следующие изменения:

1) пункт 6 части 4 признать утратившим силу;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом, если иное не предусмотрено другими федеральными законами. В случае исправления экономическим субъектом ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. В случае, если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение его бухгалтерской (финансовой) отчетности и эта отчетность, утвержденная после 31 июля года, следующего за отчетным годом, отличается от бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения указанной отчетности, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.";

3) в части 7 слова "пунктах 5 и 6" заменить словами "пункте 5";

4) часть 8 после слов "информационным ресурсом" дополнить словами "с учетом положений части 9 настоящей статьи";

5) часть 9 дополнить предложениями следующего содержания: "Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых доступ к указанной информации может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, ограничение или возобновление доступа к такой информации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по заявлению организации, доступ к информации о которой ограничивается или возобновляется. Указанное заявление представляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, по форме, формату и в порядке, которые утверждаются этим органом. Указанная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с настоящей частью, может быть предоставлена исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Центральному банку Российской Федерации.";

6) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, взимается плата. Размер и порядок взимания указанной платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Подпункт "л2" пункта 7 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2011, N 30, ст. 4576; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775; 2018, N 1, ст. 65; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 46, ст. 6416, 6423; 2020, N 31, ст. 5048) изложить в следующей редакции:

2) сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (при наличии) в случаях, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой отчетности в средствах массовой информации, с указанием периода, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (консолидированная финансовая отчетность), и даты, по состоянию на которую составлена указанная отчетность, даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности), даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) учредительными документами юридического лица предусмотрено ее утверждение, даты представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), адреса страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемого для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности (при наличии) и даты ее раскрытия, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности), подлежащей обязательному аудиту, с указанием наименования аудиторской организации или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального аудитора и идентифицирующих аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) данных (идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера), даты аудиторского заключения, а в случае, если указанная отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, с указанием мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность, за исключением случаев, если указанные сведения составляют государственную или коммерческую тайну, а также иных случаев, установленных федеральными законами;".

Статья 3

Часть 6 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2016, N 27, ст. 4293) признать утратившей силу.

Статья 4

Статью 11 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 352-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5180) исключить.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

3. Положения частей 4 и 7 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с отчетного периода за 2022 год.

4. Положения части 9 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2019 года и последующие отчетные периоды, включенной в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Президент Российской Федерации В. Путин