Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 435-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 6 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2018, N 49, ст. 7516; 2019, N 30, ст. 4149; 2021, N 27, ст. 5180) следующие изменения:

1) пункт 6 части 4 признать утратившим силу;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом, если иное не предусмотрено другими федеральными законами. В случае исправления экономическим субъектом ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. В случае, если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение его бухгалтерской (финансовой) отчетности и эта отчетность, утвержденная после 31 июля года, следующего за отчетным годом, отличается от бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения указанной отчетности, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.";

3) в части 7 слова "пунктах 5 и 6" заменить словами "пункте 5";

4) часть 8 после слов "информационным ресурсом" дополнить словами "с учетом положений части 9 настоящей статьи";

5) часть 9 дополнить предложениями следующего содержания: "Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых доступ к указанной информации может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, ограничение или возобновление доступа к такой информации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по заявлению организации, доступ к информации о которой ограничивается или возобновляется. Указанное заявление представляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, по форме, формату и в порядке, которые утверждаются этим органом. Указанная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с настоящей частью, может быть предоставлена исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Центральному банку Российской Федерации.";

6) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, взимается плата. Размер и порядок взимания указанной платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Подпункт "л2" пункта 7 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2011, N 30, ст. 4576; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775; 2018, N 1, ст. 65; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 46, ст. 6416, 6423; 2020, N 31, ст. 5048) изложить в следующей редакции:

"л2) сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (при наличии) в случаях, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой отчетности в средствах массовой информации, с указанием периода, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (консолидированная финансовая отчетность), и даты, по состоянию на которую составлена указанная отчетность, даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности), даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) учредительными документами юридического лица предусмотрено ее утверждение, даты представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), адреса страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемого для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности (при наличии) и даты ее раскрытия, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности), подлежащей обязательному аудиту, с указанием наименования аудиторской организации или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального аудитора и идентифицирующих аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) данных (идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера), даты аудиторского заключения, а в случае, если указанная отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, с указанием мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность, за исключением случаев, если указанные сведения составляют государственную или коммерческую тайну, а также иных случаев, установленных федеральными законами;".

Статья 3

Часть 6 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2016, N 27, ст. 4293) признать утратившей силу.

Статья 4

Статью 11 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 352-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5180) исключить.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

3. Положения частей 4 и 7 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с отчетного периода за 2022 год.

4. Положения части 9 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2019 года и последующие отчетные периоды, включенной в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Президент Российской Федерации В. Путин