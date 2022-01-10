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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 455-ФЗ "Об упразднении Протвинского и Пущинского городских судов Московской области"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3 и 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить:

Протвинский городской суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области;

Пущинский городской суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области;

2) установить, что юрисдикция Серпуховского городского суда Московской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Московской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

города областного подчинения Серпухов с административной территорией;

города областного подчинения Протвино;

города областного подчинения Пущино.

Статья 2

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин