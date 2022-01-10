Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 455-ФЗ "Об упразднении Протвинского и Пущинского городских судов Московской области"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3 и 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) упразднить:
Протвинский городской суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области;
Пущинский городской суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области;
2) установить, что юрисдикция Серпуховского городского суда Московской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Московской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:
города областного подчинения Серпухов с административной территорией;
города областного подчинения Протвино;
города областного подчинения Пущино.
Статья 2
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации В. Путин