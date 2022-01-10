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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 442-ФЗ "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.
Вступает в силу 9 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в часть 3 статьи 8 Федерального закона от 1 июля 2018 года N 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317) изменение, заменив слова "с 1 января 2022 года" словами "с 1 января 2024 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин