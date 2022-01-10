Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 443-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2008, N 44, ст. 4982; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 1, ст. 37; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 18, ст. 2557; 2021, N 17, ст. 2878; N 27, ст. 5187) следующие изменения:

1) абзац второй части третьей статьи 25 дополнить словами "или о фактически допущенных убытках";

2) в части третьей статьи 94 слова "за счет собственных средств" заменить словами "в соответствии со сметой расходов".

Статья 2

Внести в статью 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 44, ст. 5631; 2017, N 30, ст. 4440; 2019, N 30, ст. 4149; 2021, N 27, ст. 5187) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 дополнить словами ", и документы для организации и ведения бухгалтерского учета Центральным банком Российской Федерации, предусмотренные частью 17 настоящей статьи";

2) часть 2 дополнить словами "или настоящим Федеральным законом";

3) пункт 5 части 3 после слов "бухгалтерского учета для" дополнить словами "Центрального банка Российской Федерации,";

4) часть 17 после слов "в том числе" дополнить словами "отраслевые стандарты бухгалтерского учета,", дополнить предложением следующего содержания: "Положения части 2 настоящей статьи об обязательности применения федеральных стандартов не распространяются на документы, предусмотренные настоящей частью.".

Статья 3

Внести в статью 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7794; 2020, N 24, ст. 3740; N 26, ст. 3997; 2021, N 9, ст. 1467; N 13, ст. 2136) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Абзацы первый, пятый - седьмой, девятый - шестнадцатый, восемнадцатый - двадцатый, двадцать второй - двадцать шестой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцать третий и тридцать четвертый пункта 14 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.";

2) дополнить частями 21 - 27 следующего содержания:

"21. Пункт 9 и абзацы второй - четвертый, восьмой, семнадцатый, двадцать первый, двадцать седьмой, тридцатый - тридцать второй пункта 14 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.

22. Пункт 2 части 2 статьи 172 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" не применяется до 1 марта 2022 года.

23. В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей допускается также применение квалифицированной электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя, квалифицированный сертификат которой выдан не позднее 31 декабря 2021 года удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" после 1 июля 2020 года, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата также физического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.

24. В случае, если от имени юридического лица действует лицо, не являющееся уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности, для подписания электронного документа допускается также применение квалифицированной электронной подписи юридического лица, квалифицированный сертификат которой выдан удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" после 1 июля 2020 года, с указанием в качестве владельца также физического лица, являющегося таким представителем юридического лица. Представление доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде в данном случае не требуется.

25. В случае, если от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", действует представитель по доверенности, для подписания электронного документа допускается также применение квалифицированной электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя, квалифицированный сертификат которой выдан удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" после 1 июля 2020 года, с указанием в качестве владельца также физического лица, являющегося представителем кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Представление доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде в данном случае не требуется.

26. В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях представителя индивидуального предпринимателя для подписания электронного документа допускается также применение квалифицированной электронной подписи представителя индивидуального предпринимателя, квалифицированный сертификат которой выдан удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" после 1 июля 2020 года. Представление доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде в данном случае не требуется.

27. Квалифицированные сертификаты, выданные в соответствии с частями 23 - 26 настоящей статьи, должны иметь срок действия не позднее 31 декабря 2022 года. В случае, если такие квалифицированные сертификаты имеют срок действия после 31 декабря 2022 года, такие квалифицированные сертификаты действуют до 31 декабря 2022 года.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением части 4 настоящей статьи.

2. Часть 4 настоящей статьи вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Положения частей 23 - 27 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" применяются до 31 декабря 2022 года.

4. К нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования и предусмотренным частью 2 статьи 171, пунктом 2 части 1 статьи 172, пунктом 2 статьи 173, частью 2 статьи 175 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин