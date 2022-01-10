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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2021 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 10 января 2022 г.
Вступает в силу 9 января 2022 г.

Одобрен Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 31 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3170; 2009, N 26, ст. 3119; 2014, N 11, ст. 1088; 2016, N 22, ст. 3088; 2019, N 52, ст. 7762) следующие изменения:

1) в части 6 слова "лекарственными средствами" заменить словами "лекарственными препаратами для медицинского применения";

2) часть 61 изложить в следующей редакции:

"61. При отсутствии по месту расположения военного суда медицинских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения медицинское обслуживание, обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и санаторно-курортное лечение судей военных судов осуществляются медицинскими, военно-медицинскими подразделениями, частями и организациями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, с оплатой фактически произведенных ими расходов Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации (далее - Судебный департамент).".

Статья 2

Абзац четвертый части второй статьи 7 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года N 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5021; 2013, N 30, ст. 4022; 2017, N 52, ст. 7916) изложить в следующей редакции:

"знаках отличия за окончание государственных образовательных организаций высшего образования, иных образовательных организаций и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.".

Статья 3

Внести в Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2710) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 43 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной организации";

2) в части 3 статьи 71 слова "стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник референдума находится в этом учреждении на излечении)" заменить словами "медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (если участник референдума находится в этой организации на лечении)".

Статья 4

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин