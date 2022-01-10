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Рубрика: Культура

Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин

Текст: Наталья Лебедева

В понедельник в Петрозаводске в Национальном театре Карелии состоялось первое заседание Учредительной конференции Ассоциации национальных театров. Главной целью собравшихся - а это 31 театр из разных республик и регионов России - стало подписание Меморандума, определяющего основные принципы работы новой институции.

Фото: Театр им. Комиссаржевской
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Инициатором создания Ассоциации выступил первый национальный театр России - Национальный драматический театр России (Александринский театр).

"Создание Ассоциации национальных театров - важнейшая задача не только для российского театрального сообщества, но всего нашего общества. Многонациональная ситуация нашей страны уникальна. Уже сейчас в проекте Ассоциации участвует 31 театр, а их в России гораздо больше. Вопрос Ассоциации - это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка. При этом национальные сцены несут очень интересные театральные возможности, эти театральные культуры обогащают искусство и возвращают нас к самой природе театра", - приводит слова художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина пресс-служба театра.

Худрук Александринки был единогласно избран председателем совета новой Ассоциации. В совет также вошли директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического тетра драмы им. Мажита Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева Саян Жамбалов, художественный руководитель Саха Академического театра им. П. А.Ойунского Андрей Борисов, главный режиссер Татарского академического театра им. Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев, художественный руководитель Чеченского государственного драматического театра им. Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова и директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Были озвучены и первые совместные планы - провести летние школы в Санкт-Петербурге и Казани. На базе Малой сцены Александринского театра планируют создать курсы повышения квалификации для технических работников сцены. А в Казани на летнюю образовательную программу ждут литературных менеджеров и продюсеров.

Культура Театр Драматический театр

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