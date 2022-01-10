За три десятка лет дипломатических отношений Беларусь и Китай "достигли высшей точки сотрудничества - железного братства и всепогодного партнерства". Столь высокую оценку двусторонним контактам и связям дал 10 января первый вице-премьер РБ Николай Снопков, информирует БЕЛТА.

Член кабинета министров сообщил журналистам, что в понедельник состоялся "очень важный телефонный разговор Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. После таких бесед, по его словам, "двусторонние отношения обретают дополнительный импульс".

А в данном случае им задана и новая парадигма, убежден Снопков, пояснив, что лидеры договорились в ознаменование 30-летия установления дипотношений повысить уровень сотрудничества, что с точки зрения "ритуалов и правил сотрудничества и взаимодействия Китая с другими странами - высшая точка", - подчеркнул он.

Главы государств предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов.

Кроме того, было подчеркнуто, Пекин и Минск эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества.

КНР выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси и, как всегда, поддерживает республику в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям. Об этом говорится в сообщении МИД Китая по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.