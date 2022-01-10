Берлинский кинофестиваль в раздумьях

Остается ровно месяц до начала 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который должен пройти с 10 по 20 февраля. Но до сих пор нет полной ясности - в каком режиме он пройдет.

На сегодняшний день известно, что кинорынок, как и в прошлом году, совершенно точно будет работать онлайн. Но администрация фестиваля пока твердо намерена сохранить обычный режим показа фильмов в кинозалах с личным присутствием участников, журналистов и зрителей. Сейчас идут интенсивные консультации с правительственными органами, и окончательное решение обещают принять в ближайшие дни, хотя кто поручится, что оно будет окончательным!

В 2021 году Берлинале прошел виртуально, причем его летний выпуск в кинотеатрах позволил берлинцам лично отведать лучшие блюда с конкурсного стола. В этом году летнего выпуска не будет.

Между тем COVID-19 перешел в очередное наступление и уже сломал планы, например, фестиваля Sundance в штате Юта, США, - за две недели до открытия администрация была вынуждена перенести его онлайн. Недалекая Бельгия уже закрыла из-за угрозы Omicron все театры и концертные залы. В конце концов, и Берлинский кинорынок еще в декабре был полон оптимизма, и все его выставочные площади уже были забронированы. Но дальнейшие события заставили отказаться от этих надежд. На минувшей неделе прошли сообщения о 56 335 случаях заражения и 264 случаев смертельного исхода, связанного с COVID-19, в Германии. В правительстве обсуждаются новые ограничения на социальное дистанцирование. В рестораны и кафе доступ теперь открыт только при подтверждении бустерного или отрицательного теста.

Тем не менее организаторы Берлинале пока уверены в том, что фестиваль пройдет в кинозалах, показав примерно то же количество фильмов, как и до пандемии. Будут действовать так называемые правила 2G: вход в залы будет разрешен только вакцинированным или недавно перенесшим COVID. Напомню, что наш "Спутник" в Европе все еще не признан.

В любом случае администрация Берлинале собирается максимально ужесточить правила посещения его мероприятий и резко сократить число зрителей в фестивальных залах. И уже ясно, что участники из многих стран Востока и Америки, а также Великобритании не смогут прибыть в фестивальный Берлин. Так что само слово "фестиваль" под напором пандемии быстро теряет свое первоначальное значение - перед лицом всемирной беды не до праздников.