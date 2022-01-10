Более половины российских туристов вернулись из Казахстана

Более половины российских туристов, находящихся в Казахстане, вернулись обратно в страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего, по данным организации, на начало 2022 года в Казахстане находились около 500 туристов из России.

"Граждан России, которые прибыли на новогодние праздники в Казахстан с классическими туристическими целями, не могло быть много. Вероятно, в начале года в Казахстане их было не более 300-500 человек, и какая-то часть из этого количества, возможно, более половины, уже вернулась в Россию", - говорится в сообщении.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан.