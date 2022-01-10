Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге

Министр обороны Болгарии Стефан Янев счел нецелесообразным расширение военного присутствия НАТО на восточном фланге. Об этом он заявил в ответ на парламентский запрос о возможности размещения дополнительных частей Альянса на территории балканской республики.

"Считаем контрпродуктивным на текущем этапе эскалацию военных мер на восточном фланге Альянса до того, как будут использованы все средства дипломатии для снятия напряжения на границе Украины и Российской Федерации", - подчеркнул Янев.

Глава силового ведомства также отметил, что Болгария пока что не располагает единой принятой правительством позицией по вопросу потенциальных действий НАТО в отношении РФ.

Ранее Янев уже указывал на отсутствие необходимости размещения новых сил Североатлантического Альянса на территории страны, что вызвало серьезный резонанс в обществе. Некоторые посчитали, что таким образом министр намекнул на желание прекратить членство Болгарии в организации. Другие же, напротив, увидели в позиции Янева лишь стремление наладить мирный диалог с Москвой.