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10.01.2022 18:35
Рубрика: Общество

Медики перечислили способы борьбы с депрессией после праздников

Текст: Марина Жарикова

Существование "сезонной депрессии" несколько лет назад было опровергнуто группой американских исследователей. Тем не менее психологи и врачи ежегодно отмечают у пациентов постновогоднее обострение бессонницы, подавленного настроения. Нейрофизиологический механизм этого явления до сих пор не раскрыт. Но все равно медицина старается бороться с такими болезненными состояниями.

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Во-первых, врачи советуют есть после праздников как можно больше свежих овощей и фруктов. Так, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik рекомендовал разнообразить постновогоднее меню свежими фруктами, поскольку их употребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, а также предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем.

"Зимняя хандра во многом связана не только с уменьшением количества солнечных дней, но и с дефицитом витаминов и микроэлементов, получаемых из фруктов, - считает Андрей Бобровский. - Плюс свежих фруктов в том, что они содержат так называемые водорастворимые витамины. Это класс витаминов, которые в организме человека надолго не задерживаются. Создать их запас невозможно, их можно получать только из овощей и фруктов. Желательно выбирать сезонные фрукты, которые созревают в этот период в тех или иных странах. Классический пример - мандарины".

Во-вторых, постновогоднее меню должно быть сбалансировано по клетчатке, то есть содержать не только легкоусвояемые углеводы, но и злаковые. "Клетчатка является незаменимым компонентом питания современного человека. Она проводит мощную профилактику атеросклероза, а значит, и сердечно-сосудистых заболеваний, а также избыточного веса, потому что вся еда, богатая клетчаткой, вызывает чувство сытости, и человек обходится меньшим количеством еды", - рассказал Андрей Бобровский. Нехватка витаминов и клетчатки опасна в первую очередь снижением иммунитета, обострением хронических заболеваний, гормональными изменениями, нарушениями пищеварения и обменных процессов, снижением общего тонуса, а также возникновением депрессии.

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Медики рекомендуют также разнообразить свое постновогоднее меню пищей, богатой белком, поскольку она обеспечивает нас нужными аминокислотами. Помогут в этом: мясо индейки, рыба, молочные продукты (творог, мягкие и твердые виды сыра, брынза) и обязательно кисломолочная еда (кефир, йогурты, ряженка, мацони, мечниковская простокваша, бифидок). "Кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями", - объясняет врач-терапевт Фаллахи Нуржахан в беседе с агентством РИА Новости. Помимо кисломолочных продуктов, доктор обязательно рекомендует включать в рацион квашенную капусту, которая "должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков".

Пополнить организм триптофаном - незаменимой аминокислотой, участвующей в образовании серотонина ("гормона счастья"), помогут, как считают медики, такие продукты как сыр, рыба, белое мясо, бобовые, творог, грибы, овес, арахис, кедровый орех, миндаль и фисташки. Для более детального подбора рациона следует обратиться за консультацией специалиста.

Общество Здоровье

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