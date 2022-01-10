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10.01.2022 08:20
Рубрика: В мире

Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Andrew Matthews Фото: REUTERS/Andrew Matthews
Фото: REUTERS/Andrew Matthews

Читатели британской газеты The Times раскритиковали главу штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакина за его попытку напугать общество якобы исходящей от российских подлодок угрозы. Свои ироничные замечания они оставили в комментариях на сайте издания под интервью с адмиралом.

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В беседе с The Times Радакин заявил, что в последнее время возросла активность российских подлодок в Атлантике, и они вполне могут оставить Великобританию без связи с остальным миром, просто перерубив кабели, пролегающие по дну океана.

Обычным британцам такие настроения военных не понравились. "Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?", - отметил комментатор под ником Kevin Laughlin.

"В том месяце враг - Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все", - вторит ему MickeВ.

"Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России. Действительно, как смеют эти дикари отказываться отдавать свое природное богатство белым людям в обмен на бусы и опиум?", - добавил со своей стороны Serg The Siberian.

По мнению Jiaxiang, реальную угрозу Западу представляет Китай, и ему следовало бы сотрудничать с Россией, однако антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая.

Впрочем, некоторые высказали и идеи, как британцам справиться с мифической угрозой от российских подлодок. Humpty Dumpty предложил разработать план действий на случай внезапного обрыва интернет-коммуникаций, чтобы восстановить их с минимальными потерями. Gordon Bennett считает, что необходимо больше задействовать спутники. А Teflon Don иронично заметил, что можно вернуться к использованию голубиной почты.

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