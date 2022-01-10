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Рубрика: Власть

Депутат предложила разрешить запуск салютов только в определенное время

Текст: Татьяна Замахина

Необходимо оградить граждан от постоянного шума в праздники из-за использования пиротехники и установить временное окно, в которое это будет разрешено. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Свое обращение она отправила врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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По словам депутата, необходимы меры, позволяющие оградить граждан от "постоянной канонады петард, шутих и салютов под окном". Среди возможных - установление на уровне регионов временного окна для использования пиротехнических средств. За нарушение этой нормы предлагается штрафовать.

Автор предложения уточнила "РГ", что целесообразно установить такое ограничение вплоть до Старого Нового года (13 января) включительно.

Также Лантратова просит МЧС провести проверку соблюдения населением мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в период новогодних праздников, а также проверку законности продажи таких изделий в специально организованных временных торговых точках.

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Депутат пояснила, что к ней поступает информация о случаях причинения вреда здоровью и имуществу граждан из-за использования пиротехники. Кроме того, было немало сигналов из различных регионов России о несанкционированной и незаконной торговле пиротехническими изделиями без каких-либо сертификатов.

Комментарий

Депутат Госдумы Яна Лантратова:

"Прежде всего, я здесь выступаю как мать. В новогодние праздники с маленьким ребенком бывает страшно порой выходить на улицу в городе из-за постоянных взрывов петард. Многие мамы жалуются, что дети, особенно грудные, их очень пугаются. С аналогичными проблемами сталкиваются очень многие родители, судя по обращениям, которые я от них получаю. Люди ко мне обращаются с просьбой оградить детские площадки от использования пиротехнических средств.

Я и сама постоянно вижу, как на детских площадках взрывают петарды, прямо под окнами. Особенно эта проблема актуальна в канун новогодних праздников, когда некоторые мамы боятся выйти во двор погулять с коляской или не могут открыть окно, уложить ребенка спать. Эти взрывы и грохот иногда не прекращаются и ночью, поэтому очень важно отвести для них определенное время".

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