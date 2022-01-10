В Швеции дрон с дефибриллятором впервые спас жизнь человеку

В шведском городе Тролльхеттан у 71-летнего мужчины произошла остановка сердца. В тот момент он чистил снег и его падение заметили прохожие, которые позвонили в службу спасения. После звонка на место происшествия прилетел дрон с дефибриллятором.

Инцидент произошел еще 9 декабря 2021 года. Спасению мужчины поспособствовало несколько факторов: немедленный вызов "скорой", быстрая доставка дефибриллятора и действия проезжавшего мимо врача.

Мустафа Али ехал на работу в местную больницу и увидел, как мужчина потерял сознание на дорожке у подъезда. Он бросился на помощь, понял, что у пенсионера нет пульса, попросил прохожего вызвать скорую помощь, а сам стал выполнять сердечно-легочную реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе компании-производителя дронов, аппарат доставляли чуть дольше трех минут. Благодаря быстрой реакции доктора и беспилотнику пациента удалось спасти. После первой помощи мужчину доставили в больницу. К настоящему моменту он полностью поправился.

Отмечено, что служба доставки дефибрилляторов дронами пока охватывает двести тысяч жителей Швеции, в 2022 году планируется, что она появится в других европейских странах. По подсчетам компании, после остановки сердца выживаемость с каждой минутой, пока медики едут к пациенту, уменьшается на 7-10 процентов, и такая служба доставки - один из способов спасти большее количество жизней.