Экс-главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретных данных

Датский суд отправил за решетку бывшего главу военной разведки королевства Ларса Финдсена по делу об утечке засекреченной информации. Как передает dr.dk, он был арестован еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

По данным СМИ, бывший глава спецслужбы долгое время находился под наблюдением, а его телефонные переговоры прослушивались.

Особую пикантность делу придает тот факт, что Финдсен на протяжении двух десятилетий отвечал за безопасность королевства, сначала как начальник Полицейской разведывательной службы, затем в качестве главы департамента в министерстве обороны и главы военной разведки. Именно он принимал решения о прослушке подозреваемых.

Но, в конце концов, сам Финдсен стал объектом расследования. В 2020 году независимый контрольный перечислил ряд серьезных замечаний в работе военной разведки. Власти заподозрили, что спецслужба незаконно собирала и передавала США данные о датчанах. В результате несколько высокопоставленных сотрудников разведки, в том числе Финдсен, были отстранены от своих должностей. Сведения о сотрудничестве разведок Дании и США (слежка велась не только за датчанами, но и за ведущими европейскими политиками, в том числе Ангелой Меркель) просочились в СМИ, и тогда разразился скандал, ставший отправной точной в расследовании против Финдсена. Оно длилось более года, пока в декабре 2021 года его в полной секретности не арестовали.

В чем именно обвиняют бывшего главу военной разведки, неизвестно. Слушания проходят за закрытыми дверями. СМИ смогли выяснить лишь то, что 9 января фигуранта было решено отправить под стражу.