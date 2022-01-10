Экс-госсекретарь США Майк Помпео за полгода сбросил 40 с лишним килограммов

Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео за полгода сбросил 40 с лишним килограммов, возможно, ради участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом написала газета The New York Post, взявшая интервью у 58-летнего республиканца.

Фото постройневшего политика произвели фурор. По словам Помпео, набирать вес он начал после того, как 11 лет назад избрался в конгресс от штата Канзас. Потом последовала бесконечная череда служебных перелетов с вечной работой допоздна и перекусами в виде бургеров. И вот прошлым летом политик встал на весы, которые показали почти 300 фунтов (136 кило). Тогда он решил, что пора что-то менять. Помпео установил домашний тренажер в своем подвале. "Я начал спускаться туда пять - шесть раз в неделю и заниматься хотя бы по полчаса. Никаких тренировок "по науке". У меня не было инструктора или диетолога. Все сам!" - рассказал экс-госсекретарь.

Ему также пришлось отказаться от пиццы и блинчиков в любимом кафе. "Конечно, семейные застолья никуда не делись. Мы итальянцы и любим хорошо посидеть с пастой, хлебом, сыром и десертами. Нам подавай большие блюда. Но только я становлюсь тем парнем, который просит положить ему салат", - пошутил Помпео. А вот планы баллотироваться в президенты он пока не подтвердил.