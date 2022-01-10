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10.01.2022 04:03
Рубрика: В мире

Экс-госсекретарь США Майк Помпео за полгода сбросил 40 с лишним килограммов

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео за полгода сбросил 40 с лишним килограммов, возможно, ради участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом написала газета The New York Post, взявшая интервью у 58-летнего республиканца.
Майк Помпео поменял внешность. Виновата политика? Фото: geoffreyingersoll@gpingersoll Майк Помпео поменял внешность. Виновата политика? Фото: geoffreyingersoll@gpingersoll
Майк Помпео поменял внешность. Виновата политика? Фото: geoffreyingersoll@gpingersoll

Фото постройневшего политика произвели фурор. По словам Помпео, набирать вес он начал после того, как 11 лет назад избрался в конгресс от штата Канзас. Потом последовала бесконечная череда служебных перелетов с вечной работой допоздна и перекусами в виде бургеров. И вот прошлым летом политик встал на весы, которые показали почти 300 фунтов (136 кило). Тогда он решил, что пора что-то менять. Помпео установил домашний тренажер в своем подвале. "Я начал спускаться туда пять - шесть раз в неделю и заниматься хотя бы по полчаса. Никаких тренировок "по науке". У меня не было инструктора или диетолога. Все сам!" - рассказал экс-госсекретарь.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
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Ему также пришлось отказаться от пиццы и блинчиков в любимом кафе. "Конечно, семейные застолья никуда не делись. Мы итальянцы и любим хорошо посидеть с пастой, хлебом, сыром и десертами. Нам подавай большие блюда. Но только я становлюсь тем парнем, который просит положить ему салат", - пошутил Помпео. А вот планы баллотироваться в президенты он пока не подтвердил.

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