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10.01.2022 19:00
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, почему российскую электронику избавят от конкуренции

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Минпромторг предложил отдавать на госзакупках безусловный приоритет вычислительной технике с российскими процессорами. В случае наличия заявки с таким оборудованием заказчик получит право отклонять все прочие заявки.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, подготовленному минпромторгом, предлагается ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники. Согласно документам, техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором, а второго - без него, но входящее в реестр отечественной электроники.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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При наличии заявки, содержащей предложение о поставке радиоэлектроники первого уровня (с российским центральным процессором), "заказчик отклоняет все прочие заявки", говорится в пояснительной записке. Требования распространяются на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных. Как сообщили "РГ" в минпромторге, документ "создает механизм поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции" и обеспечивает безусловное преимущество при госзакупках. Законопроект подготовлен в русле Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Заказчики не пострадают. "Механизм ограничений позволяет осуществить закупку российской радиоэлектронной продукции в случае отсутствия такой продукции на российском процессоре", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Одновременно ведомство меняет критерии подтверждения производства вычислительной техники в России. Будет установлена балльная система оценки локализации, обязательное требование - применение российского центрального процессора или подтверждение затрат на его закупку или производство.

Ряд участников рынка опасается, что реализация инициативы приведет к тому, что техзадания для конкурсов будут писать так, чтобы исключить российскую микроэлектронику. По словам Виталия Богданова из "Байкал Электроникс", предстоит "кропотливая работа, чтобы избежать прописывания иностранных процессоров при составлении техзадания и сборе ценовых предложений.

По его словам, существующая на рынке нервозность вызвана страхом неизвестности. При правильной проработке конечные пользователи не заметят разницы, на каком оборудовании они работают, - весь функционал будет таким же, а производительность в большинстве задач не просядет.

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Как отмечает вице-президент и руководитель технической дирекции "Аквариуса" Сергей Белкин, предложенные изменения неизбежны, так как вступающая в силу в 2024 году балльная система выстроена так, что обойтись без использования отечественного процессора в реестровой технике де-факто будет невозможно.

"Процессоры для ноутбуков, планшетов и смартфонов находятся в разработке и в разной степени готовности. Выпустить продукты на этих процессорах на отечественный рынок можно будет не раньше чем через 1,5-2 года. В этой ситуации все заказчики будут покупать те устройства, которые доступны сейчас, пока не появятся устройства на соответствующих процессорах", - полагает Белкин.

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