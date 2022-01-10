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10.01.2022 20:34
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Фаворов дал прогноз по окончанию пандемии

Текст: Ирина Невинная
Штамм коронавируса "омикрон", обладающий более высокой контагиозностью, но менее патогенный по сравнению с "дельтой", появился благодаря условиям, созданным массовой вакцинацией, и этот штамм может стать предвестником окончания пандемии, - считает эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Я занимаюсь разными аспектами полевой эпидемиологии инфекционных болезней почти 50 лет. Никогда не думал, что я смогу в реальном времени увидеть все закономерности эпидпроцесса попадания нового возбудителя в популяцию людей на планете. Захватывающее зрелище приспособляемости зоонозного патогена к "чужой" человеческой популяции", - написал ученый на своей странице в FB.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон"

От отметил, что сегодня уже можно наблюдать "выход" из пандемии, как он происходит".

"Сравните графики регистрации в мире сейчас и 3-4 недели назад. В три раза скачок регистрации заболеваемости (на самом деле число больных, по моему мнению, может быть и в 10 раз больше), но снижение числа умерших", - констатирует ученый. И делает вывод: " Вирус приспособился! Люди стали гораздо чаще болеть, вирус стал "своим", подходит к нашим ферментам, рецепторам. Умирать от этого варианта болезни стали гораздо реже. Вирус "своих" не убивает! Я еще не уверен, какой процент смертей является "остатками" циркулирующей "дельты". Это и есть показатель адаптации патогена".

"Вакцинация привела к появлению "омикрона", - отметил ученый.

При этом Фаворов предупредил: "В России, Украине и Средней Азии пока [преобладает] предоминантный штамм "дельта" с 2% летальности! Это 1 из 50 [зараженных]. Не шутите с этим." В связи с этим эксперт рекомендует не отказываться от бустерной прививки, если подошел ее срок.

"Но теперь ясно, что конец эпидемии близко", - тем не менее, заключил Фаворов.

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