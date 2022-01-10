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10.01.2022 11:16
Рубрика: Экономика

Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня

Текст: Сергей Тихонов

С начала года отбор газа из подземных хранилищ в Европе сократился почти в три раза. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с 30 декабря по 8 января из них было выкачано менее 3 млрд кубометров газа. Причины снижения отбора - теплая погода в регионе и увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

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Если такие темпы сохраняться, то к концу отопительного сезона в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) может остаться 20-30 млрд кубометров газа. Причем 31 декабря, а также 1 и 2 января закачка газа в ПХГ в два раза превышала объемы его отбора. К 8 января в европейских ПХГ осталось около 59 млрд кубометров газа.

Но пока сказать с уверенностью, что Европа сможет безболезненно пройти зимний период, нельзя. Всплеск поставок СПГ из США был связан со скачком биржевых цен на газ в Европе в конце прошлого года. Они поднялись выше 2000 тыс. долларов за тысячу кубометров, что неожиданно сделало европейский рынок для экспортеров СПГ премиальным по сравнению с поставками в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Как только цены на европейских площадках снизились, рынок стран АТР вернул себе премиальный статус и поток СПГ в Европу снизился.

Что касается погоды, то едва ли оставшаяся часть зимы будет такой же теплой, как первые дни нового года - выше 10 градусов тепла. И чем больше будут опустошаться ПХГ, тем выше будет нервозность на газовом рынке Европы. Уже 7 января уровень отбора газа их хранилищ вернулся близко к зимнему уровню - 500 млн кубометров. При этом биржевые цены на газ, которые к концу декабря опустились к 800 долларов за тысячу кубометров, в январе вернулись к значениям выше 1000 долларов.

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