Фильм белорусско-российского продюсера вошел в программу Роттердамского кинофестиваля

С 26 января по 6 февраля в Нидерландах пройдет 51-й Международный Роттердамский кинофестиваль. В число участников фестиваля вошли две российские картины: полнометражный фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную программу "Tiger Competition", также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей "Рядом", отобранный в программу "Bright Future".

Первый фильм повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать, на чьей он стороне. "В каком-то смысле "Призрачно-белый" - это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань. Как сделать это кинематографическими средствами. Результат этого поиска можно увидеть в фильме", - прокомментировала Мария Игнатенко.

Картина "Призрачно-белый", мировая премьера которой состоится в Роттердаме, снята кинокомпанией "Арк Пикчерс" при поддержке Фонда "Ковчег". Продюсерами картины выступили Константин Фам и Егор Одинцов. Константин Фам - создатель знаменитого российско-белорусского альманаха "Свидетели" и фильма "Кадиш".

Альманах "Свидетели" был презентован в белорусском павильоне Каннского фестиваля. В Беларуси прошла большая часть съемок первой части альманаха. Там снимали на оборонном заводе, в брестском музее, в исторической деревне Дудутки, у реки Птичь.

"Мой дед по матери из Беларуси, из Оршанской губернии, - рассказал Константин Фам. - Родственники по матери погибли в войну. Меня всегда волновало отсутствие родственников со стороны мамы. Правда, папиных я нашел во... Вьетнаме. А вот по маминой линии никого разыскать не удалось. Так я начал углубляться в тему, посетил мемориал "Освенцим". Это сильнейшее эмоциональное переживание, сопоставимое с рождением ребенка или смертью близкого человека. Ко мне пришло понимание, что вся история нашей семьи - обездоленность, бедность, отсутствие родственников - это часть глобальной истории, общей трагедии народа".