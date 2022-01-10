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10.01.2022 16:41
Рубрика: Общество

Финские ученые разработали молекулу, которая подавляет коронавирус

Текст: Юлия Мякишева

В Хельсинском университете разработали "биологическую маску" для защиты от COVID-19. Спрей на основе новой молекулы может защитить от заражения на протяжении минимум восьми часов.

Фото: iStock
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Новую молекулу с названием TriSb92 уже опробовали на клетках и животных, сообщает пресс-служба вуза. По наблюдению ученых, действие назального спрея, который содержит этот элемент, начинается сразу же после использования, и длится довольно долго, в том числе в ситуациях повышенного риска. Например, при исследовании на мышах TriSb92 защищал от инфекции даже тогда, когда заражались все незащищенные мыши.

Как отметила главный автор исследования Анна Мякеля, молекула основана на технологии, которая использовалась для ингибирования функции белка поверхностного пика вируса SARS-CoV-2. Нацеливая этот блокирующий эффект TriSb92 на участок пикового белка коронавируса, можно эффективно предотвратить способность всех известных вариантов вируса вызывать инфекцию.

Отмечено, что TriSb92 смог предотвратить распространение вируса атипичной пневмонии. Это натолкнуло ученых на мысль, что будущие варианты SARS-CoV-2 и новые коронавирусы, которые могут разрастись в пандемию, тоже будут чувствительны к новой молекуле. Таким образом, назальный препарат в будущем может выступать в роли биологической защитой слизистых от коронавирусной инфекции.

По словам ученых, TriSb92 это не конкуренция вакцинам, а дополнительная технология, так как в мире есть большая потребность в новых способах усиления защиты от болезни.

Препринт исследования опубликован на портале Research Square.

Общество Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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