Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 477-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183, 4185; 2017, N 50, ст. 7542; 2018, N 1, ст. 39; N 32, ст. 5134; 2019, N 30, ст. 4156; 2020, N 29, ст. 4504; N 48, ст. 7627) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в пункте 1 части 2 слово "действует" заменить словами "не предоставляется";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Соглашение о создании территории опережающего социально-экономического развития может быть заключено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.";

в) дополнить частями 71 - 74 следующего содержания:

"71. Две и более территории опережающего социально-экономического развития, созданные на территории одного субъекта Российской Федерации, могут быть объединены по решению Правительства Российской Федерации. При этом территория опережающего социально-экономического развития, созданная в соответствии с таким решением Правительства Российской Федерации, считается созданной в соответствии с настоящей статьей, в том числе в случае, если среди объединяемых территорий опережающего социально-экономического развития имеется (имеются) территория (территории) опережающего социально-экономического развития, созданная (созданные) в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона.

72. Предложение об объединении территорий опережающего социально-экономического развития вносится в Правительство Российской Федерации уполномоченным федеральным органом по согласованию с соответствующими высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления или органами местного самоуправления и должно содержать обоснование целесообразности объединения территорий опережающего социально-экономического развития.

73. Решение об объединении территорий опережающего социально-экономического развития должно предусматривать:

1) срок заключения соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития в результате объединения;

2) перечень и сроки проведения мероприятий, направленных на объединение территорий опережающего социально-экономического развития;

3) меры, направленные на финансовое обеспечение размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития, созданной в результате объединения;

4) сведения, указанные в части 2 настоящей статьи.

74. За индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, зарегистрированными в качестве резидентов одной из объединяемых территорий опережающего социально-экономического развития, сохраняются их статус и все предоставленные им в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами льготы на условиях, предусмотренных соглашениями об осуществлении деятельности, до окончания срока действия таких соглашений.";

2) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) это связано с объединением территорий опережающего социально-экономического развития на территории одного субъекта Российской Федерации в соответствии с частями 71 - 74 статьи 3 настоящего Федерального закона.";

3) в части 1 статьи 6 слова "проектов иных инвесторов," исключить;

4) в статье 7:

а) пункт 1 после слов "территории опережающего социально-экономического развития" дополнить словами "в целях обеспечения осуществления деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития";

б) в пункте 2 слова ", осуществление государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации" исключить;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) утверждение документации по планировке территории опережающего социально-экономического развития, предусматривающей размещение объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития в целях обеспечения осуществления деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития;";

г) пункт 5 признать утратившим силу;

д) пункт 8 дополнить словами ", в целях обеспечения осуществления деятельности резидентов территории опережающего социально- экономического развития";

е) пункт 9 дополнить словами ", предназначенных для обеспечения осуществления деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития";

ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) установление сервитутов в отношении земельных участков, публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель в целях размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития, предназначенных для обеспечения осуществления деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития;";

5) в части 1 статьи 8:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:

"71) осуществляет мероприятия по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации инвестиционных проектов и осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с настоящим Федеральным законом, для чего организует выставки, ярмарки и конгрессы, принимает в них участие, изготавливает, распространяет рекламные материалы и осуществляет иные подобные мероприятия;

72) обеспечивает разработку перспективных планов развития территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

73) осуществляет контроль за выполнением резидентами территории опережающего социально-экономического развития соглашений об осуществлении деятельности в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом;";

6) в статье 13:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Заявка и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут подаваться заявителем, намеревающимся приобрести статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, в управляющую компанию в форме электронного документа в формате и порядке, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом.";

б) пункт 4 части 7 изложить в следующей редакции:

"4) заявитель планирует осуществлять деятельность, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, или является организацией, указанной в части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона;";

7) часть 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"8. Резидент территории опережающего социально-экономического развития оказывает содействие управляющей компании в части осуществления контроля за выполнением условий соглашения об осуществлении деятельности, в том числе обеспечивает беспрепятственный допуск представителей управляющей компании к объектам инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития, принадлежащим этому резиденту и находящимся на территории опережающего социально-экономического развития, а также представляет в управляющую компанию необходимую для осуществления такого контроля информацию в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом.";

8) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) непредставление управляющей компании в срок, установленный соглашением об осуществлении деятельности, информации о ходе реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом.";

9) в статье 26:

а) часть 1 дополнить словами ", а также иные лица в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации";

б) часть 2 дополнить словами "или по согласованию с управляющей компанией резидентами территории опережающего социально-экономического развития, а также иными лицами в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации";

в) часть 7 признать утратившей силу;

10) в статье 28:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Управляющая компания обеспечивает все мероприятия, необходимые для исполнения решения о принудительном отчуждении земельных участков (об изъятии земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, в том числе выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества, выступает заказчиком кадастровых работ, проводит переговоры с правообладателями изымаемого недвижимого имущества.";

б) часть 4 признать утратившей силу;

11) статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Резервирование земельных участков допускается в пределах территории, указанной в предложении уполномоченного федерального органа о создании территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.";

12) в статье 30:

а) в части 2 слово "заявления" заменить словом "ходатайства", слова "строительство и (или) эксплуатацию" заменить словами "строительство, реконструкцию и (или) эксплуатацию";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Лицо, обратившееся с ходатайством об установлении публичного сервитута, обеспечивает за свой счет опубликование и размещение сообщений о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном подпунктами 1 и 3 пункта 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации, ознакомление заинтересованных лиц с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также опубликование решения об установлении публичного сервитута в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 7 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4338; 2016, N 27, ст. 4183, 4185; 2020, N 42, ст. 6505) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части 2 слова "наблюдательного совета свободного порта Владивосток" заменить словами "уполномоченного федерального органа";

б) в части 3 слова "Наблюдательный совет свободного порта Владивосток" заменить словами "Уполномоченный федеральный орган";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Наблюдательный совет

1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления и создается на территории каждого субъекта Российской Федерации, территории муниципальных образований которого входят в состав свободного порта Владивосток.

2. Наблюдательный совет осуществляет:

1) рассмотрение и принятие мер, направленных на развитие субъекта Российской Федерации, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата на территории субъекта Российской Федерации;

2) рассмотрение и принятие мер в целях недопущения, устранения избыточного или необоснованного вмешательства контрольных (надзорных) органов в деятельность резидентов свободного порта Владивосток, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в том числе внесение предложений о проведении в отношении должностных лиц служебных проверок и применении к ним мер дисциплинарного характера;

3) координацию деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам развития и функционирования территории субъекта Российской Федерации, территории муниципальных образований которого входят в состав свободного порта Владивосток;

4) определение максимальной доли иностранных работников, привлекаемых резидентами свободного порта Владивосток, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципальных образований которого входят в состав свободного порта Владивосток;

5) рассмотрение хода реализации инвестиционных проектов резидентов свободного порта Владивосток и осуществление мероприятий, направленных на повышение привлекательности правового режима свободного порта Владивосток;

6) иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

3. В состав наблюдательного совета входят:

1) представители уполномоченного федерального органа;

2) руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) главы муниципальных образований, территории которых входят в состав субъекта Российской Федерации и свободного порта Владивосток;

5) представители территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

6) представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;

7) представители управляющей компании.

4. В состав наблюдательного совета также включаются представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов и территориальных объединений работодателей с правом принимать участие в решении вопросов, указанных в пункте 4 части 2 настоящей статьи.

5. Состав наблюдательного совета утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе включить в состав наблюдательного совета представителей федеральных органов исполнительной власти, не указанных в части 3 настоящей статьи, по согласованию с ними.

6. Председателем наблюдательного совета является руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Заместителем председателя наблюдательного совета является представитель уполномоченного федерального органа. Секретарем наблюдательного совета является представитель управляющей компании.

7. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, который утверждается на заседании наблюдательного совета и подписывается его председателем.

8. Заседание наблюдательного совета проводит его председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя наблюдательного совета.

9. Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины его членов. Члены наблюдательного совета участвуют в его заседании без права замены. В случае отсутствия члена наблюдательного совета на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

10. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается его председателем, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

3) в статье 8:

а) пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции:

"6) принимает решения о резервировании земель и о принудительном отчуждении земельных участков (об изъятии земельных участков) для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры свободного порта Владивосток по согласованию с наблюдательным советом, созданным на территории субъекта Российской Федерации, в границах которого расположены такие земли и (или) земельные участки;";

б) в части 5:

пункт 3 дополнить словами "в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом";

дополнить пунктами З1 и З2 следующего содержания:

"31) осуществляет мероприятия по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации инвестиционных проектов и осуществления деятельности на территории свободного порта Владивосток в соответствии с настоящим Федеральным законом, для чего организует выставки, ярмарки и конгрессы, принимает в них участие, изготавливает, распространяет рекламные материалы и осуществляет иные подобные мероприятия;

З2) обеспечивает деятельность наблюдательных советов;";

4) статью 9 признать утратившей силу;

5) в статье 11:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Заявка и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут подаваться заявителем в управляющую компанию в форме электронного документа в формате и порядке, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом.";

б) в части 5 слова "наблюдательным советом свободного порта Владивосток" заменить словами "уполномоченным федеральным органом";

в) в части 7:

в пункте 2 слова "наблюдательного совета свободного порта Владивосток" заменить словами "уполномоченного федерального органа";

в пункте 5 слова "наблюдательным советом свободного порта Владивосток" заменить словами "уполномоченным федеральным органом";

г) в части 14 слова "Уполномоченный федеральный орган" заменить словами "Управляющая компания";

д) в части 15 слова "уполномоченный федеральный орган" заменить словами "управляющая компания";

е) в части 16 слова "Уполномоченный федеральный орган" заменить словами "Управляющая компания";

ж) часть 17 после слов "уполномоченный федеральный орган" дополнить словами "или управляющая компания в случае передачи ей полномочий уполномоченным федеральным органом в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 настоящего Федерального закона";

6) в части 21 статьи 22 слова "советом свободного порта Владивосток" заменить словом "советом";

7) в статье 23:

а) в части 3 слова "советом свободного порта Владивосток" заменить словом "советом";

б) в части 4 слова "советом свободного порта Владивосток" заменить словом "советом".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 1, ст. 91; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5131, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 29, ст. 3861; N 30, ст. 4156; 2021, N 18, ст. 3064; N 22, ст. 3683; N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) пункт 7 части 1 статьи 10 после слов "создании, об" дополнить словом "объединении,";

2) в статье 32:

а) пункт 14 части 1 дополнить словами ", объединении территорий опережающего социально-экономического развития";

б) часть 153 после слов "соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития" дополнить словами ", принятия решения об объединении территорий опережающего социально-экономического развития".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

2. Перечень видов экономической деятельности, предусмотренный решением Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), не может включать в себя виды экономической деятельности, предусмотренные решением Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития и осуществляемые резидентами территорий опережающего социально-экономического развития до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. При подаче заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития до дня вступления в силу настоящего Федерального закона решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития принимается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

4. При подаче заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток до дня вступления в силу настоящего Федерального закона решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности принимается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

5. Решения, принятые наблюдательным советом свободного порта Владивосток до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до дня вступления в силу нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", либо до принятия решения наблюдательного совета, созданного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, территории муниципальных образований которого входят в состав свободного порта Владивосток, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (в редакции настоящего Федерального закона), которыми регулируются соответствующие правоотношения.

Президент Российской Федерации В. Путин