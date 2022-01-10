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10.01.2022 18:06
Рубрика: В мире

Генсек ОДКБ посетит Казахстан и обсудит с властями меры по нормализации

Текст: Юрий Когалов

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит визит в Казахстан 11-13 января, чтобы встретиться с высшим политическим и военным руководством страны и обсудить меры по нормализации ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Фото: Abduaziz MADYAROV / AFP
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По его словам, Зась планирует посетить Казахстан, чтобы на месте изучить положение дел. Как ожидается, он проведет встречи президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента - секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

Зась также совершит поездку в Алма-Ату, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.

О намеченной поездке в Казахстан ранее рассказал сам Зась в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ​​​. Как отметил генсек организации, "на сегодняшний день все необходимые меры во исполнение решения о развертывании миротворческой операции ОДКБ приняты", "проблем, требующих решения на уровне глав государств нет".

"Это наш первый опыт проведения такого мероприятия, такой операции. Безусловно, чуть позже мы спокойно всё проанализируем, извлечём, конечно, необходимые уроки и сделаем выводы. Но уже сейчас точно можно сделать один, самый главный вывод: тот миротворческий потенциал и механизм его использования, который создан в нашей организации, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи", - подчеркнул Зась.

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