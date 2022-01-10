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10.01.2022 18:23
Рубрика: В мире

Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Председатель Европарламента Давид Сассоли попал в больницу. Как передает агентство ANSA, он был госпитализирован 26 декабря в связи с возникшими осложнениями, связанными с нарушением работы иммунной системы.

Как сообщил пресс-секретарь Сассоли Роберт Куильо, все запланированные мероприятия с участием главы Европарламента отменены.

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65-летний политик в сентябре перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был госпитализирован прямо во время пленарного заседания парламента. На родину, в Италию, он прибыл, чтобы поправить здоровье, но у него случился рецидив.

Свой пост Сассоли занял в июле 2019 года, срок действия его полномочий истекает. В прошлом месяце он заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента.

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