Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 437-ФЗ "О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2019, N 18, ст. 2223; 2020, N 31, ст. 5047) следующие изменения:

1) в статье 50:

а) пункт 4 части 5 после слова "премии" дополнить словами ", в том числе";

б) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Исчисление денежного содержания федеральных гражданских служащих в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях сохранения за гражданскими служащими денежного содержания и выплаты им денежных компенсаций осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, а в отношении гражданских служащих субъекта Российской Федерации - нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом положений порядка, определенного Правительством Российской Федерации.";

2) статью 51 изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа

1. Фонд оплаты труда гражданских служащих и фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, составляют фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа.

2. При формировании фондов оплаты труда гражданских служащих государственных органов предусматриваются средства для осуществления выплат, установленных частями 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального закона.

3. Фонды оплаты труда федеральных гражданских служащих федеральных государственных органов и фонды оплаты труда гражданских служащих субъектов Российской Федерации государственных органов субъектов Российской Федерации формируются за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных для финансового обеспечения выплат, установленных частями 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального закона, а также для финансового обеспечения:

1) выплаты районного коэффициента (коэффициента) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации соответственно;

2) выплаты в отдельных государственных органах повышенного денежного содержания, размер которого устанавливается Президентом Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации соответственно;

3) иных выплат, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации соответственно.

4. Порядок формирования фондов оплаты труда федеральных гражданских служащих федеральных государственных органов, предусматривающий количество должностных окладов (в расчете на год) для определения суммы средств, направляемых на осуществление выплат, установленных частями 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального закона, утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.

5. В государственных органах, в которых оплата труда гражданских служащих производится в соответствии с частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона, фонд (соответствующая часть фонда) оплаты труда гражданских служащих формируется на основе показателей эффективности и результативности деятельности государственного органа.

6. Порядок формирования фондов оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы, устанавливается Правительством Российской Федерации.

7. Формирование фондов оплаты труда гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" осуществляется в соответствии с положениями частей 1, 2, 3 (за исключением пункта 1), 4 - 6 настоящей статьи.

8. Порядок формирования фондов оплаты труда гражданских служащих субъекта Российской Федерации государственных органов субъекта Российской Федерации и фондов оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы субъекта Российской Федерации, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации с учетом положений нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Положения Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении территориальных органов (органов) федеральных государственных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом применяются с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин