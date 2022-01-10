Ипотечные ставки становятся двузначными

Ипотечные ставки переходят порог 10%. Так, банк ВТБ с 11 января повышает на один процентный пункт ставку в рамках базовых программ по ипотеке. Она вырастает до 10,3% как по ипотеке на новостройки, так и для строящегося жилья.

Это первый из крупнейших банков, где ипотечная ставка официально пошла на второй десяток. По данным ДОМ.РФ, на конец декабря средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки составляла 9,58%, на вторичное жилье - 9,62%. В июне 2021 года, для сравнения, они равнялись 8,12% и 8,35% соответственно.

При этом, по информации ДОМ.РФ, ставки по ключевым рыночным продуктам переросли 10% уже в целом ряде банков. При оформлении ипотеки на стандартных условиях (цена квартиры - 7,8 млн рублей, кредит - на 5,5 млн рублей, первоначальный взнос - 30%, срок ипотеки - 15 лет) ставка была выше 10% уже в конце декабря в восьми банках из пятнадцати крупнейших. Среди них - ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Совкомбанк, Банк Уралсиб. На вторичном рынке ставки стали двузначными в шести из пятнадцати банков, к примеру, в Совкомбанке стандартный кредит на условную квартиру, по данным ДОМ.РФ, выдадут под 11,99%.

В то же время "лучшая ставка" в большинстве крупных банков колеблется пока около 9% - кредиторы предлагают различные скидки зарплатным клиентам, за покупку жилья у партнеров банка, за использование электронных сервисов и пр. Средневзвешенные ставки по ипотеке с господдержкой держатся на уровне 5,87%, по семейной ипотеке - 4,77%.

Основная причина повышения ставки ВТБ - ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, говорит независимый финансовый консультант Инна Родимова. Существует высокая вероятность, что ставка ЦБ продолжит расти, а значит, банки будут повышать проценты. С покупкой жилья для себя стоит поторопиться, считает Родимова, так как в долгосрочной перспективе вырастет не только ставка по ипотеке, но и стоимость квартир (ситуация с ценами на стройматериалы не дает предпосылок скорейшего снижения цен).

В ближайшее время примеру ВТБ последуют и другие банки, уверен гендиректор инвесткомпании "АБЦ" Евгений Лашков. Темпы развития инфляции, динамика мировых цен на нефть и иные факторы указывают, что в обозримой перспективе ставки по ипотеке вряд ли снизятся. Из-за роста ставок по ипотеке можно ожидать спад спроса на 10-15%, считает коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов. Застройщики надеются на совместные программы с банками, которые могут быть более интересными для покупателей. Вероятно, двузначные ставки продержатся, пока ЦБ не начнет смягчать свою политику. Это может произойти во второй половине 2022 года, считает аналитик PFL Advisors Илья Мароченков.