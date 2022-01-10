Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн

Лука Гуаданьино - итальянский сценарист, продюсер и режиссер, известный по оскароносному фильму "Назови меня своим именем", посвятит свою новую картину одной из самых красивых, стильных и элегантных актрис прошлого столетия Одри Хепберн.

Главную роль в фильме сыграет 36-летняя американская актриса Руни Мара, которая запомнилась зрителям по фильмам "Девушка с татуировкой дракона", "Кэрол" и "Социальная сеть". Мара не только воплотит на экране голливудскую диву, но и выступит в качестве продюсера.

На данным момент известно, что производством ленты займется Apple Studios. Сообщается также, что написание сценария будет доверено Майклу Митнику. Тем не менее сюжет фильма не раскрывается, и на данный момент пока до конца непонятно, какой период богатой творческой карьеры Хепберн будет отражен в картине.