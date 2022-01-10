Издатели уже знают, что в новом году нам предстоит прочитать

Самые неожиданные развязки

Елена Шубина, руководитель "Редакции Елены Шубиной":

- Авторская серия Павла Басинского "Толстой: новый взгляд" - это продолжение толстовского проекта. Он начинается с "Подлинной истории Анны Карениной", в которой автор пытается разобраться в главном романе-загадке, привлекая огромный материал и открывая неизвестные страницы.

Людмила Улицкая готовит книгу, основанную на дневниках и письмах. Денис Драгунский тоже обратился к личному архиву и обещает "роман в записках и воспоминаниях".

"Счастливую жизнь" героев продолжает исследовать Александр Архангельский. На этот раз он погружает нас в удивительную историю "китаруски" Инны Ли, дочери русской дворянки и Ли Лисаня, соратника Мао Цзэдуна. Биография Фазиля Искандера в диалогах Евгения Попова и Михаила Гундарина тоже не так далека от "национального вопроса".

Михаил Визель представляет свой капитальный труд "Антон Носик как зеркало русского Рунета". Андрей Рубанов замахнулся аж на протопопа Аввакума - "Ледяная тетрадь". Серию "Чужестранцы" продолжают воспоминания дочери эсера Виктора Чернова Ольги Черновой-Андреевой "Холодная весна".

Фото: Книга Павла Басинского продолжает проект "Толстой: новый взгляд".

Но обратимся к "прозе в чистом виде". Дмитрий Быков после главного романа 2021 года "Истребитель" готовит сборник "Большинство". Новый роман Алексея Сальникова "Оккультрегер" тоже вызовет живую реакцию читателей и СМИ.

Абсурд нашей действительности в повседневности - главная тема прозаика и знаменитого драматурга Дмитрия Данилова. Главный герой романа "Саша, привет!" живет в ожидании смерти. Что он совершил? Преступление или незначительный проступок? И что перед нами с точки зрения жанровых рамок? В случае с новым романом Шамиля Идиатуллина "Возвращение Пионера " такой вопрос не возникает - текст исполнен в лучших традициях советской фантастики.

Поклонников "Читальни Михаила Елизарова", а также Михаила Гиголашвили и Анны Матвеевой ждет встреча с новыми сборниками короткой прозы. Ждем книги наших дебютантов: Сергея Лебеденко, Сергея Кубрина, Константина Зарубина и постоянных авторов: Евгения Водолазкина, Татьяны Москвиной, Дмитрия Захарова, Марины Москвиной, Ольги Брейнингер. Радуемся, что в редакционном портфеле имена, с которыми только начинаем работать: Руслан Козлов, Николай В. Кононов, Вадим Фефилов и...

Они хотели стать романом

Борис Пастернак, гендиректор издательства "Время":

- Основа перспективного плана нашего издательства, как всегда, - современная русская проза. Но безусловный флагман - традиционный русский роман. Специально уточняю: традиционный. Потому что у романов тоннаж теперь тоже разный. Появились и романы-фантазии, и романы в письмах, и романы в документах... Зато как уж мы рады, когда в нашу гавань заходит настоящий Большой Роман!

Дебютный роман Владимир Гатова "В поисках Авеля" Владимира Гатова - семейная сага, история братьев, разлученных Гражданской войной. Семейная драма перерастает в роман авантюрно-приключенческий, а потом и в политический триллер, закрученный вокруг самых интригующих событий XX века.

У романов тоннаж теперь тоже разный. Появились и романы-фантазии, и романы в письмах, и романы в документах...

Антон Соя - опытный автор с огромным творческим диапазоном. Но его новая повесть "Бездельники" ни на что предыдущее не похожа. Антон вернулся в ностальгический для него 1984 год, который он провел среди "нарочито грубых, бравирующих бесшабашностью малолетних балбесов с нежнейшими сердцами. Первая любовь и первый секс - необязательно одновременно, первые драки и первые приводы в милицию, встречи с кумирами на квартирниках и столкновения с дружинниками. Настоящий дневник памяти...

Одна из самых тяжелых потерь ушедшего года - Мариэтта Омаровна Чудакова. Трудно назвать другого человека, которого бы одновременно так высоко ценили в академических кругах и уважали в самом широком кругу обычных граждан. В последние годы Чудакова много писала для детей и подростков. "Хочешь научиться думать?" - одна из последних рукописей, которые она сдала в издательство. Учиться думать Мариэтта Омаровна предлагает на русской литературе и отечественной истории.

Представляю будущим читателям мадам Пэн, бывшую учительницу, и подростка Гошу. Вместе с умным крысенышем Мартином они вступают в борьбу со злыми силами, чтобы спасти город от заклятий повелителя крыс Магнамурса. Об этом в книге Кристины Стрельниковой "Мадам Пэн и ее крыс. Мистическая история".

В планах: увлекательный роман Владимира Гржонко "Время сурка", книга Елены Ядренцевой "Фуга", повесть для подростков "Шесть девятых лета" от Юлии Лавряшиной, "Кулинарный роман" Марата Баскина, "Моя школа" Анны Северинец, новая долгожданная книга писательского дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак...

100 лет как не такой уж тихий Дон

Мария Залесская, первый замглавного редактора "Молодой гвардии":

- В этом году издательство "Молодая гвардия" отметит 100-летие. К книгам юбилейного года будет приковано особенное внимание.

Фото: Это одна из последних рукописей легендарной Мариэтты Чудаковой.

Начну с нашего проверенного автора, режиссера, драматурга и обладателя премии "ТЭФИ" Дмитрия Минченка. Мы переиздаем в сильно переработанном варианте его биографию Исаака Дунаевского под названием "Красный Моцарт". И очень ждем новую книгу - биографию Марка Шагала.

Еще одна долгожданная книга - биография Петра Ильича Чайковского, которую пишет Ада Айнбиндер, дочь легендарной хранительницы архива Чайковского в Клину Полины Ефимовны Вайдман. Захар Прилепин пишет биографию Михаила Шолохова, и мы надеемся на неменьший успех, чем был у его Есенина.

Олег Трушин, который написал для нас биографию Федора Абрамова, сейчас готовит биографию Константина Паустовского. Трушин - очень скрупулезный автор, все перепроверяет - его книги можно назвать поистине историческими.

Наш маститый автор Людмила Сараскина готовит книгу, посвященную Аполлинарии Сусловой, музе Достоевского и жене Розанова. Кстати, биография Василия Розанова у нас только что вышла в авторстве Алексея Варламова.

Ждем биографию Отто фон Бисмарка, которую пишет крупнейший и признанный специалист по Бисмарку Николай Власов. Надеемся, что книга станет событием не только у нас, но и в Германии. Такой полной и достоверной биографии Бисмарка на русском языке еще не было.

Завершу свой краткий обзор новой книгой Павла Басинского и его соавтора Екатерины Барбаняги под названием "Алиса". Это история взаимоотношений нашего последнего императора Николая II и Александры Федоровны, которая, как мы надеемся, будет подана в том же неожиданном литературном ключе, как и в книге "Соня, уйди!".