Издатели уже знают, что в новом году нам предстоит прочитать

Новости

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану 02:35
Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн 01:54
В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы 01:25
Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве 00:16
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей 00:08
В Москве за несколько часов сугробы увеличились на два сантиметра 09.01.2022
Землетрясение повредило участок Великой Китайской стены 09.01.2022
"Потрясающе": замглавы МИД РФ о предварительных переговорах с США 09.01.2022
При пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, включая 9 детей 09.01.2022
Специалисты спорят о том, нужна ли четвертая доза вакцины от COVID 09.01.2022
Вирусолог предупредил о необычной способности "омикрона" 09.01.2022
Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" 09.01.2022
Китайский вирусолог назвал уязвимую перед "омикроном" группу людей 09.01.2022
В Москве возобновляются работы по капремонту многоквартирных домов 09.01.2022
В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские 09.01.2022
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты 09.01.2022
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана 09.01.2022
За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза 09.01.2022
В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов 09.01.2022
МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов 09.01.2022
Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 09.01.2022
Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы из-за травмы 09.01.2022
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 09.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
10.01.2022 00:07
Рубрика: Культура

Издатели уже знают, что в новом году нам предстоит прочитать

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Биография Михаила Шолохова в серии ЖЗЛ, написанная Захаром Прилепиным, в числе самых ожидаемых книг года. Фото: РИА Новости Биография Михаила Шолохова в серии ЖЗЛ, написанная Захаром Прилепиным, в числе самых ожидаемых книг года. Фото: РИА Новости
Биография Михаила Шолохова в серии ЖЗЛ, написанная Захаром Прилепиным, в числе самых ожидаемых книг года. Фото: РИА Новости

Самые неожиданные развязки

Елена Шубина, руководитель "Редакции Елены Шубиной":

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Какие книги попали во Всероссийский книжный рейтинг

- Авторская серия Павла Басинского "Толстой: новый взгляд" - это продолжение толстовского проекта. Он начинается с "Подлинной истории Анны Карениной", в которой автор пытается разобраться в главном романе-загадке, привлекая огромный материал и открывая неизвестные страницы.

Людмила Улицкая готовит книгу, основанную на дневниках и письмах. Денис Драгунский тоже обратился к личному архиву и обещает "роман в записках и воспоминаниях".

"Счастливую жизнь" героев продолжает исследовать Александр Архангельский. На этот раз он погружает нас в удивительную историю "китаруски" Инны Ли, дочери русской дворянки и Ли Лисаня, соратника Мао Цзэдуна. Биография Фазиля Искандера в диалогах Евгения Попова и Михаила Гундарина тоже не так далека от "национального вопроса".

Михаил Визель представляет свой капитальный труд "Антон Носик как зеркало русского Рунета". Андрей Рубанов замахнулся аж на протопопа Аввакума - "Ледяная тетрадь". Серию "Чужестранцы" продолжают воспоминания дочери эсера Виктора Чернова Ольги Черновой-Андреевой "Холодная весна".

Фото: Книга Павла Басинского продолжает проект "Толстой: новый взгляд".

Но обратимся к "прозе в чистом виде". Дмитрий Быков после главного романа 2021 года "Истребитель" готовит сборник "Большинство". Новый роман Алексея Сальникова "Оккультрегер" тоже вызовет живую реакцию читателей и СМИ.

Абсурд нашей действительности в повседневности - главная тема прозаика и знаменитого драматурга Дмитрия Данилова. Главный герой романа "Саша, привет!" живет в ожидании смерти. Что он совершил? Преступление или незначительный проступок? И что перед нами с точки зрения жанровых рамок? В случае с новым романом Шамиля Идиатуллина "Возвращение Пионера " такой вопрос не возникает - текст исполнен в лучших традициях советской фантастики.

Поклонников "Читальни Михаила Елизарова", а также Михаила Гиголашвили и Анны Матвеевой ждет встреча с новыми сборниками короткой прозы. Ждем книги наших дебютантов: Сергея Лебеденко, Сергея Кубрина, Константина Зарубина и постоянных авторов: Евгения Водолазкина, Татьяны Москвиной, Дмитрия Захарова, Марины Москвиной, Ольги Брейнингер. Радуемся, что в редакционном портфеле имена, с которыми только начинаем работать: Руслан Козлов, Николай В. Кононов, Вадим Фефилов и...

Они хотели стать романом

Борис Пастернак, гендиректор издательства "Время":

- Основа перспективного плана нашего издательства, как всегда, - современная русская проза. Но безусловный флагман - традиционный русский роман. Специально уточняю: традиционный. Потому что у романов тоннаж теперь тоже разный. Появились и романы-фантазии, и романы в письмах, и романы в документах... Зато как уж мы рады, когда в нашу гавань заходит настоящий Большой Роман!

Дебютный роман Владимир Гатова "В поисках Авеля" Владимира Гатова - семейная сага, история братьев, разлученных Гражданской войной. Семейная драма перерастает в роман авантюрно-приключенческий, а потом и в политический триллер, закрученный вокруг самых интригующих событий XX века.

У романов тоннаж теперь тоже разный. Появились и романы-фантазии, и романы в письмах, и романы в документах...

Антон Соя - опытный автор с огромным творческим диапазоном. Но его новая повесть "Бездельники" ни на что предыдущее не похожа. Антон вернулся в ностальгический для него 1984 год, который он провел среди "нарочито грубых, бравирующих бесшабашностью малолетних балбесов с нежнейшими сердцами. Первая любовь и первый секс - необязательно одновременно, первые драки и первые приводы в милицию, встречи с кумирами на квартирниках и столкновения с дружинниками. Настоящий дневник памяти...

Одна из самых тяжелых потерь ушедшего года - Мариэтта Омаровна Чудакова. Трудно назвать другого человека, которого бы одновременно так высоко ценили в академических кругах и уважали в самом широком кругу обычных граждан. В последние годы Чудакова много писала для детей и подростков. "Хочешь научиться думать?" - одна из последних рукописей, которые она сдала в издательство. Учиться думать Мариэтта Омаровна предлагает на русской литературе и отечественной истории.

Фото: iStock
"Время" выпустит книгу Мариэтты Чудаковой для подростков

Представляю будущим читателям мадам Пэн, бывшую учительницу, и подростка Гошу. Вместе с умным крысенышем Мартином они вступают в борьбу со злыми силами, чтобы спасти город от заклятий повелителя крыс Магнамурса. Об этом в книге Кристины Стрельниковой "Мадам Пэн и ее крыс. Мистическая история".

В планах: увлекательный роман Владимира Гржонко "Время сурка", книга Елены Ядренцевой "Фуга", повесть для подростков "Шесть девятых лета" от Юлии Лавряшиной, "Кулинарный роман" Марата Баскина, "Моя школа" Анны Северинец, новая долгожданная книга писательского дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак...

100 лет как не такой уж тихий Дон

Мария Залесская, первый замглавного редактора "Молодой гвардии":

- В этом году издательство "Молодая гвардия" отметит 100-летие. К книгам юбилейного года будет приковано особенное внимание.

Фото: Это одна из последних рукописей легендарной Мариэтты Чудаковой.

Начну с нашего проверенного автора, режиссера, драматурга и обладателя премии "ТЭФИ" Дмитрия Минченка. Мы переиздаем в сильно переработанном варианте его биографию Исаака Дунаевского под названием "Красный Моцарт". И очень ждем новую книгу - биографию Марка Шагала.

Еще одна долгожданная книга - биография Петра Ильича Чайковского, которую пишет Ада Айнбиндер, дочь легендарной хранительницы архива Чайковского в Клину Полины Ефимовны Вайдман. Захар Прилепин пишет биографию Михаила Шолохова, и мы надеемся на неменьший успех, чем был у его Есенина.

Олег Трушин, который написал для нас биографию Федора Абрамова, сейчас готовит биографию Константина Паустовского. Трушин - очень скрупулезный автор, все перепроверяет - его книги можно назвать поистине историческими.

Наш маститый автор Людмила Сараскина готовит книгу, посвященную Аполлинарии Сусловой, музе Достоевского и жене Розанова. Кстати, биография Василия Розанова у нас только что вышла в авторстве Алексея Варламова.

Ждем биографию Отто фон Бисмарка, которую пишет крупнейший и признанный специалист по Бисмарку Николай Власов. Надеемся, что книга станет событием не только у нас, но и в Германии. Такой полной и достоверной биографии Бисмарка на русском языке еще не было.

Завершу свой краткий обзор новой книгой Павла Басинского и его соавтора Екатерины Барбаняги под названием "Алиса". Это история взаимоотношений нашего последнего императора Николая II и Александры Федоровны, которая, как мы надеемся, будет подана в том же неожиданном литературном ключе, как и в книге "Соня, уйди!".

Культура Литература

Главное сегодня

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
Мировое кино: чего ждать от 2022 года
Какие книги мы будем читать в наступившем году