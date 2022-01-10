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10.01.2022 11:08
Рубрика: Культура

К юбилею Константина Хабенского выйдет новый документальный фильм о нем

Текст: Сусанна Альперина
11 января юбилей у народного артиста РФ, худрука МХТ имени Чехова, режиссера, продюсера и сценариста Константина Хабенского. Константину Юрьевичу исполняется 50 лет. Первый канал подготовил к дате новый документальный фильм "Люди, которых я люблю". Эфир 15 января в 10:15.
Кадр из фильма "Ночной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом Кадр из фильма "Ночной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Ночной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом

Авторы картины напоминают о ролях Хабенского, о том, что одни зрители полюбили его за роль Игоря Плахова в "Убойной силе", другие восхищаются его Родионом Меглиным в "Методе".

Фото: AP Photo/Film Admiral Official Website
"Мой адмирал": Отрывки из первой биографии Константина Хабенского

Хабенский мог бы стать авиаконструктором, но перед сдачей диплома ушел из техникума. Бросил вызов сам себе и решился круто изменить судьбу. Работал дворником, полотером, уличным музыкантом... монтировщиком сцены. С этого момента и началось серьезное увлечение театром.

Но артистом он был с раннего детства. О детских шалостях, семейных сюрпризах о первом выступлении Кости Хабенского в детском санатории "Золотой Ключик" в эксклюзивном интервью из Австрии рассказала родная сестра Константина - Наталья. "Я считаю, что Костя - очень романтичный и поэтичный человек. И кино о нем я назвала бы "Заезжий музыкант"", - признается Наталья.

Хабенский как человек довольно закрыт. Он не ведет социальные сети, не любит светские мероприятия, на вопросы журналистов о себе и своей семье предпочитает не отвечать. Поэтому создатели фильма предложили друзьям и коллегам Хабенского представить, какое кино о своем друге сняли бы они. Их ответы послушал сам главный герой и прокомментировал их.

Кадр из фильма "Ночной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом

В фильме много эксклюзивной информации об актере. Например, мастер курса, на котором учился Хабенский, Вениамин Фильштинский показал сочинение Константина, которое он написал в 18 лет при поступлении в театральное училище: "Люди, которых я люблю"! Рассуждения юного Кости о родителях, сестре, друзьях станут сквозным драматургическим эпизодом, на который нанизаны истории близких и друзей.

Фото: Александр Иванишин
Константин Хабенский сыграл барона Мюнхгаузена

"Он иногда бывает Хабой. Иногда Костей. А иногда Константином Юрьевичем", - говорит о ближайшем друге Михаил Пореченков. Вместе с Михаилом Трухиным они дружат с Хабенским больше тридцати лет, с момента поступления в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В сложные девяностые годы они думали только о театре. Были отчаянными, забирались в театральные классы по ночам, чтобы побольше репетировать.

Впервые о Константине в фильме рассказала его жена, актриса Ольга Литвинова. Константин и Ольга вместе 8 лет, воспитывают двух дочерей. "Он просто хороший человек. Наверно, это скучно звучит. Но это правда". Как Константин готовится к ролям, какие сказки читает детям, как любит отдыхать и как проводит время в редкие выходные дни - об этом и не только Ольга говорит с большой нежностью.

"Все, что попадает в его руки, звучит блестяще". О музыкальных экспериментах с Хабенским рассказал народный артист СССР Юрий Башмет. Чтобы выйти на сцену в спектакле "Контрабас", Константин репетировал до стертых пальцев. И потрясающе сыграл на инструменте. В этом он весь. Для него не бывает мелочей в работе. "Даже если он в кадре стоит не на первом плане, а где-то фоном, он все равно работает на сто процентов", - вспоминает Паулина Андреева о съемках фильма "Метод". Впервые актриса увидела Константина в картине Филиппа Янковского "В движении". С тех пор она его фанатка.

Кадр из фильма "Дневной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом

Фильм "Адмирал" занимает особое место в жизни актера. Роль Колчака далась непросто. Было тяжело физически, артисту приходилось носить жесткий корсет. Было тяжело морально. Как раз во время съемок его первая жена Анастасия боролась с онкологией. Вместе они создали Благотворительный фонд Константина Хабенского и начали помогать больным детям. После ухода жены Константин решил продолжать. В год подопечными Фонда становятся около 700 детей и молодых взрослых. Константин объединил детей, которым помогает фонд, и воспитанников своих творческих студий в уникальном проекте "Поколение Маугли". Выручка от спектаклей идет на благотворительные цели. Дети учатся помогать другим детям… "Он не волшебник. Делать то, что он делает, нормально. В каждом из нас должен быть немножко Костя Хабенский", - сказала директор благотворительного фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош.

Также в фильме принимают участие: Михаил Трухин, Елизавета Боярская, Юрий Быков, Тимур Бекмамбетов, Александр Велединский, Филипп Янковский, Анна Меликян, Александр Петров. Автор документальной ленты Мироника Март. Режиссер - Александр Тяпов. Продюсеры - Сергей Максимкин, Людмила Снигирева, Олег Вольнов.

Между тем

К юбилею Константина Хабенского Первый канал покажет фильмы с его участием: "Ночной дозор" - 15 января в 23.45 и "Дневной дозор" - 16 января в 22.00.

Кадр из фильма "Ночной дозор". Фото: предоставлено Первым каналом

Режиссер обеих картин Тимур Бекмамбетов. Соавтор сценария - писатель Сергей Лукьяненко, по романам-бестселлерам которого сняты обе картины.

Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Константин Хабенский Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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