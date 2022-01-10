Кабмин подготовил концепцию развития детско-юношеского спорта в России

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства поставил задачу - создать в каждом регионе страны все условия, чтобы дети могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов.

"Важно, чтобы у них была возможность самим выбирать направления, по которым они будут развиваться и добиваться спортивных успехов", - подчеркнул председатель правительства.

Концепцию предстоит реализовать в два этапа. "На первом - в ближайшие три года - будет создано единое физкультурно-спортивное образовательное пространство. Оно объединит ребят независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются. То есть у всех будет доступ к хорошей инфраструктуре и помощь тренеров", - пояснил Мишустин. Кроме того, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций. Первый этап включает в себя порядка 40 мероприятий.

Реализация концепции, ожидает премьер, позволит не только воспитать у детей любовь к здоровому образу жизни, но поможет в целом улучшить ситуацию с физической культурой и спортом в стране.