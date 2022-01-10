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10.01.2022 20:00
Рубрика: Общество

Как помочь в школе детям с особенностями поведения

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
По статистике, в каждом классе практически любой российской школы есть хотя бы один трудный ребенок. Такой, чье поведение сильно отличается от того, как обычно ведут себя на уроках дети.
Трудный ребенок - не только тот, с которым сложно другим. В первую очередь ему сложно с самим собой. Фото: Сергей Куксин Трудный ребенок - не только тот, с которым сложно другим. В первую очередь ему сложно с самим собой. Фото: Сергей Куксин
Трудный ребенок - не только тот, с которым сложно другим. В первую очередь ему сложно с самим собой. Фото: Сергей Куксин

Например, кто-то может на весь класс заявить, что задание в контрольной - дурацкое, и он делать его не будет. А кто-то просто не ответит на вопрос преподавателя. Как правило, учителя в такие моменты злятся, а одноклассники посмеиваются. Но ни злость, ни насмешки не помогут: таким школьникам нужна особая поддержка и внимание.

Как помочь справиться с "трудностями перевода"?

- Важно понимать: термин "трудный ребенок" значит не только то, что другим сложно общаться с этими детьми. Главное, что их поведение мешает их собственному обучению, - говорит Дарья Марьянова, руководитель проекта образовательной онлайн-платформы Учи.ру. - Ребенок - не проблема. Это у ребенка есть трудность и ему нужна помощь окружающих. Задача взрослых в школе - создать такие условия, которые помогут всем детям - и с инвалидностью, и с особенностями поведения справиться со своими сложностями. Причем под "взрослыми" понимаются и школа, и педагоги, и родители.

Выход? Инклюзия. Мы уже привыкли, что инклюзивное образование - это классы, где вместе учатся и здоровые ребята, и школьники с ограниченными возможностями здоровья. Но инклюзия - это и про так называемых "трудных" детей.

- Речь не только о пандусах и специально оборудованных классах, но и об условиях, которые позволят всем ученикам учиться на равных условиях в рамках одной системы, - говорит эксперт. - Исключительно добавлением спецоборудования нельзя решить вопрос адаптации. При этом инклюзия - не только создание равных условий, но и "поле", где важно развивать индивидуальные способности каждого ребенка. Вне зависимости от того, есть ли у него особенности. Не ребенка пытаются переделать и загнать под определенные рамки и признанные нормы поведения, а стараются изменить устоявшуюся школьную среду.

Фото: iStock
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Отметка без оценки

Есть мнение, что в инклюзивных классах проседает общая успеваемость - ведь класс двигается в ритме детей с особенностями. Это не так. "Включение большого количества учеников с особыми образовательными потребностями наоборот повышает среднюю успеваемость. Академические показатели растут у всех детей класса", - подчеркивает Дарья Марьянова.

Но порой в разношерстном классе учитель уделяет больше внимания сильным ученикам - ведь часто эффективность образования во многом оценивается их успехами: важны высокие оценки, баллы, результаты олимпиад. И это - проблема. Но ведь можно, например, оценивать каждого ученика, сравнивая его не с кем-то, а, в первую очередь, отмечая его личные успехи, динамику.

- Чтобы внимание в классе уделялось всем детям поровну, важно оценивать педагогов без привязки к хорошим оценкам и сравнения одних учеников с другими, - отмечает эксперт. - Конечно, учителям нужны особые навыки, чтобы управлять инклюзивным классом и поддерживать интерес к учебе у каждого ученика.

Наставник по парте

Помочь справиться с трудностями могут и однокашники. Как? Через наставничество. Мы привыкли, что наставник - это взрослый человек, который помогает ребенку, подсказывая и направляя в сложных ситуациях. Но заниматься этим могут и дети.

Плюсов масса, основной из которых - дети учатся толерантности. Но есть и риски: учителя могут перекладывать с себя ответственность на учеников-наставников, а у самих ребят может не быть сильной мотивации помогать другим и, что важно, может не хватать опыта и понимания, как справляться со сложными ситуациями.

Учеба в инклюзивном формате повышает среднюю успеваемость всех школьников в классе 

- Прежде чем включаться в подобную систему, необходимо взвесить все плюсы и минусы, и тщательно продумать, как она может работать на практике, - отмечает Дарья Марьянова. - Пока же есть альтернатива - научить особенных детей просить о помощи, а остальных учеников - предлагать помощь. Казалось бы, что сложного? Но такому навыку, хоть он и кажется очевидным, тоже нужно учить. Главное, когда дети сами умеют предлагать свою поддержку, без поручения "сверху" от учителя, с них снимается ответственность за выполнение "поручения". Дети предлагают помощь по своему желанию, а не по необходимости.

Кстати

По данным министерства просвещения, сегодня в России более 10 тысяч школ и пятая часть детских садов доступны для совместного образования детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, особенностями поведения и их сверстниками.

Общество Образование

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