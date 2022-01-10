Как в Италии отреагировали на второй новогодний выпуск "Вечернего Урганта"

Что же пишут ведущие СМИ Италии о новогоднем шоу "CIAO 2021"? Вот лишь несколько цитат.
"Ciao 2021" - это уже самое лучшее событие 2022 года" (Итальянский Rolling Stone)
"Ciao 2021" и снова успех российского новогоднего шоу, которое отдает дань уважения Италии. Триумф музыки восьмидесятых, чтобы отпраздновать приход 2022 года. После успеха первого шоу в прошлом году (миллионы просмотров), российский вещатель Первый канал также показал в этом году новогоднее "Ciao 2021". Китч, пародия на веселое и культовое шоу итальянского ТВ" (La Repubblica).
"Эта пародия - триумф китча, и именно поэтому она стала шедевром" (Corriere della sera).
"Хэштэг #Ciao2021 вошел в тренды итальянского Твиттера, а полная версия шоу заняла первую строчку в YouTube, набрав 1.2 миллиона просмотров меньше, чем за один день.
"Кто знает, может быть, именно 2022-й окажется годом, когда мы увидим Урганта на сцене театра "Аристон", по возможности вместе со всеми участниками Ciao 2021?" (Il Messaggero).
"Ciao 2021" взорвало YouTube, новогоднее шоу российского телевидения по-итальянски становится вирусным. Среди гостей на связи из Италии Fedez, Al Bano и Ricchi e Poveri.
"В прошлом году "CIAO 2020" стало неожиданностью для всех с миллионами просмотров на YouTube и множеством положительных комментариев в интернете. И версия 2021 года не стала исключением, подтверждая успех формата, где все сосредоточено на музыкальном спектакле, доведенного до предела китча. Шутки и ссылки на Италию 70-х и 80-х годов и фестиваль Сан-Ремо в его лучшие годы с его поп-культурой, который оказал влияние на постсоветскую Россию" (TG24com).
"Самой интересной деталью шоу остаются тексты: спектакль полностью на итальянском языке, при этом с великолепным произношением Урганта и всей его команды. Особое внимание стоит обратить на тексты песен на итальянском. Это не просто перевод, это настоящая адаптация, полная культурных отсылок, включая и стереотипы. Фактически это текст, переделанный с определенной логикой. Вот что значит авторский подход" (BLOGO).
"Мой парень водит Фиат, посреди ночи в поисках проблем". Можно кричать, это шедевр, господа. Рифф, который захватывает уже после первого прослушивания, и который мог бы попасть в мировые чарты. Даже Алессия Маркуцци опубликовала эту песню в своем Твиттере. От декораций бегут мурашки. Так же, как и от крутизны клавишника, который разлегся на капоте машины" (Rolling Stone о номере Bionda Morta).
"Настоящая жемчужина этого шоу - это титры программы, которые смогут оценить только те, кто владеет и русским, и итальянским. Трансформированные русские имена и фамилии в несуществующие итальянские - это по-настоящему смешно, и это результат кропотливой работы, выполненной создателями программы" (Teverepost.it).
Приведем и несколько комментариев из итальянских социальных сетей и обратим внимание, что зрители там согласны со впечатлением от шоу "РГ" - речь о том, что второй выпуск получился лучше, чем первый.
"Молодцы! В этом году у вас получилось еще лучше, а это было сложно";
"Еще лучше, чем в прошлом году! Вы на самом деле полны "музыкой, ритмом и стилем". Очень надеюсь увидеть вас на фестивале в Сан-Ремо";
"Мои поздравления русским друзьям. Эта развлекательная программа, смотреть которую смешно даже итальянцам. Вы на самом деле гениальны. Спасибо вам за любовь к нашей стране, ирония и радость - это основы развлечения. Я итальянец, и я получил огромное удовольствие";
"Ивана Урганта и всю его команду срочно на Санремо! Вы гении! Италия любит вас и ждет "Ciao 2022". Спасибо за этот замечательный трэш-подарок!";
"Фантастика! Безусловно лучше итальянских программ. Вы любите Италию больше, чем мы, итальянцы! Грандиозно!";
"Программа была фантастическая, музыка - великолепная, вы на самом деле превзошли себя. "Ciao 2021" мне понравилось также (а может и больше), как "Ciao2020". Изумительно, я смеялся над каждым gagом. Это действительно достойно похвалы. И мои комплименты всем художникам по костюмам, певцам, авторам, всем тем, кто создал этот спектакль. И Джованни Урганти, его произношение пугает ( в хорошем смысле). У многих артистов великолепное произношение. Вы все феноменальны! Молодцы! Целую вас из Италии";
"Редкий на сегодня профессионализм. Внимание к каждой детали. От мизинца и выше "Мертвой Блондинки" до улыбки Брунелло. Поздравляю всю команду и всех русских артистов, которые участвовали в этом шоу с максимальной отдачей и серьезностью подхода. Ждем вас в Италии";
"Я все еще здесь, и все пою этот хит: "Мальчик на Джардинетте"... Новая песня убийственной Мертвой Блондинки в "Ciao2021". Объективно оценивая, это лучше многого из того, что выходило в Италии".
Среди комментариев полной версии шоу на Youtube тысячи лайков собрал комментарий известного академика, историка, писателя Alessandro Barbero. "Надеемся, что теперь это шоу станет ежегодной традицией!" - написал он.