Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин.

Как обратил он внимание на своей странице в Facebook, "судья продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев". По мнению Кузьмина, судья, вынесший это решение, вообще должен был рассматривать дело Медведчука и взять самоотвод, поскольку оно явно сшито белыми нитками.

"Кстати, прокуроры генпрокуратуры на этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры. Что также является незаконным", - указал депутат.

По его мнению, судья мог принять незаконное решение по двум причинам: "потому что является заместителем председателя суда и боится потерять "хлебную" должность или потому что его сын работает в ГБР, которое по приказу Банковой фабрикует дело Медведчука".

Кузьмин выразил надежду, что после смены власти все причастные к преследованию Медведчука окажутся на скамье подсудимых.

Сам глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что все дела о госизмене против него сфальсифицированы и являются политическим преследованием.