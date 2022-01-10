Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях""

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206 - 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3470; N 30, ст. 4025, 4029 - 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443 - 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324 - 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824 - 4826, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216 - 1219; N 16, ст. 1819, 1821; N 22, ст. 2669; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7493 - 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466; N 11, ст. 1701; N 15, ст. 2431; N 18, ст. 3046; N 22, ст. 3676; N 24, ст. 4222 - 4224; N 27, ст. 5060, 5111) следующие изменения:

1) в статье 15.43:

а) в наименовании слово "заявления" заменить словами "заполненной формы";

б) в абзаце первом части 1 слова "в государственном учреждении, наделенном функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов," заменить словами "в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный пробирный надзор,";

в) в абзаце первом части 2 слова "заявления о внесении изменений в карту специального учета в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов," заменить словами "заполненной в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета";

2) в абзаце первом части 1 статьи 15.47 слова "драгоценных камней, -" заменить словами "драгоценных камней, или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, -";

3) в главе 23:

а) в статье 23.1:

в части 1 слова "частями 1 - 3" заменить словами "частями 11 - 3", слова "статьями 15.42 - 15.47," заменить словами "статьей 15.42, частью 1 статьи 15.44, статьей 15.45,";

дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.47 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если дело о таком административном правонарушении возбуждено должностным лицом государственного учреждения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.";

б) в части 1 статьи 23.49 слова "реализации, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней или изделий, их содержащих" заменить словами "продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи";

в) дополнить статьей 23.94 следующего содержания:

"Статья 23.94. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный пробирный надзор

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный пробирный надзор, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), статьей 15.43, частями 2 и 3 статьи 15.44, статьями 15.46 и 15.47 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, их заместители.";

4) в статье 28.3:

а) пункт 99 части 2 изложить в следующей редакции:

"99) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), частью 1 статьи 15.44, статьей 15.45, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;";

б) пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции:

"6) должностные лица государственного учреждения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.47, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса;".

Статья 2

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2029; 2021, N 1, ст. 10) цифры "2021" заменить цифрами "2022".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин