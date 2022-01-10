Косачев проанализировал этапы событий в Казахстане

События последнего времени на территории Казахстана можно разбить на четыре этапа, причем силы ОДКБ подключились только на третьем, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Четвертый - это начало миротворческой операции ОДКБ. А три предшествовавших - это чисто бытовой, социально-экономический протест против цен на газ. Этим все могло бы и ограничиться, потому что власти моментально отреагировали, цены на газ были заморожены, а чиновники, которые принимали это очевидно ошибочное решение, были отправлены в отставку, включая в полном составе кабинет министров", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Второй этап политик назвал политическим.

"Он заключался в выдвижении требований, связанных уже со сменой руководства Совета безопасности, уходом из активной политики первого президента Нурсултана Назарбаева, перевыборами действующего парламента. И на это власть реагировала тоже практически моментально. Не прошло и суток, как эти политические требования, во многом чрезмерные, были услышаны и фактически полностью удовлетворены", - продолжил сенатор.

Третий этап он охарактеризовал как мятеж, который требовал международного вмешательства.

"Этот этап связан с насильственным захватом зданий, где находятся органы власти, склады с оружием, где располагаются правоохранители, силовые структуры, вплоть до попыток блокировать деятельность вооруженных сил. Это уже мятеж, бунт с прямой целью государственного переворота", - подчеркнул Косачев.

По его мнению, если изначально этот сюжет развивался как исключительно внутриказахстанский и не требовал помощи от других стран, то на третьем этапе стало очевидным, что это хорошо организованная акция с очевидным внешним участием. В рядах боевиков появились люди с опытом подобного рода бунтов, мятежей и попыток государственных переворотов.

"А это уже серьезно и, естественно, представляет угрозу не только для Казахстана, но и для окружающего мира. Потому что если бы территория Казахстана, как до этого территории многих других стран, оказалась бы под контролем "международного террористического интернационала", что называется, мало бы никому не показалось", - убежден вице-спикер СФ. Именно с этим связана оперативная и эффективная реакция со стороны ОДКБ, добавил он.