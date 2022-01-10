Новости

Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии 11:50
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР 10:56
Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью 10:53
Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек 10:53
В столице за праздники выявлено почти 600 нетрезвых водителей 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 10:53
Рубрика: В мире

Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек

Текст: Иван Сысоев

По заявления городских властей, пожар в жилом здании в нью-йоркском квартале Бронкс стал в одним из самых разрушительных в истории Нью-Йорка. Погибло 19 человек, включая 9 детей, пострадали 63 человека. С огнем боролись более 200 пожарных.

В Китае при пожаре в медцентре погибли пять человек

По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, оставленный в работающем состоянии в одной из квартир. Огонь и дым моментально распространились по всему зданию, заблокировав многим жителям путь к выходу. При этом, дом был оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. Однако, многие погорельцы проигнорировали сирену, поскольку неоднократно сигнализация в доме срабатывала ложно.

В здании проживали в основном представители мусульманских меньшинств, в частности выходцы из Гамбии. Сейчас городские власти озабочены тем, чтобы организовать похороны погибших в соответствии с исламскими традициями. Кроме того, привлечены представители общины, которые помогают погорельцам, временно размещенным в здании близлежащей школы.

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, последний раз пожар подобных масштабов в городе произошел в 1990 году в клубе в Бронксе, когда от огня погибли 87 человек. Крупные пожары в жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем не редкость в Нью-Йорке. В 2017 году в том же Бронксе от огня погибли 13 человек. Тогда маленький ребенок играл рядом с печкой и не уследил за вырвавшимся пламенем. А в 2007 году жертвами пожара стали десять человек. Как и сейчас, тогда причиной возгорания стал неисправный электроприбор.

На прошлой неделе крупный пожар произошел в Филадельфии. В результата возгорания жилого дома погибло 12 человек. Причина пока точно не установлена, однако по одной из версий, очагом возгорания стала новогодняя елка, которую случайно поджег пятилетний ребенок, играясь с зажигалкой.

В мире США РГ-Видео

Главное сегодня

Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов