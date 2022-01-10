Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек

Lots of chatter about hate lately.



This from an awful fire in NYC this morning. Nobody asked about politics or race. This is what decency looks like, for all you people screaming about who is a “real” American.



Photo: New York Post

Bravery: FDNY pic.twitter.com/Gw2tyDbDfY — Tom Borgman (@TomBorgman) January 9, 2022

По заявления городских властей, пожар в жилом здании в нью-йоркском квартале Бронкс стал в одним из самых разрушительных в истории Нью-Йорка. Погибло 19 человек, включая 9 детей, пострадали 63 человека. С огнем боролись более 200 пожарных.

По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, оставленный в работающем состоянии в одной из квартир. Огонь и дым моментально распространились по всему зданию, заблокировав многим жителям путь к выходу. При этом, дом был оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. Однако, многие погорельцы проигнорировали сирену, поскольку неоднократно сигнализация в доме срабатывала ложно.

В здании проживали в основном представители мусульманских меньшинств, в частности выходцы из Гамбии. Сейчас городские власти озабочены тем, чтобы организовать похороны погибших в соответствии с исламскими традициями. Кроме того, привлечены представители общины, которые помогают погорельцам, временно размещенным в здании близлежащей школы.

HARROWING RESCUE: An FDNY firefighter was caught on camera rescuing a baby from a deadly Bronx apartment fire that killed more than a dozen. "New York City Fire Department don't play," said Tanisha Ashe as she recorded the video. https://t.co/wJDegKkwaE pic.twitter.com/90YxkNp765 — Eyewitness News (@ABC7NY) January 10, 2022

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, последний раз пожар подобных масштабов в городе произошел в 1990 году в клубе в Бронксе, когда от огня погибли 87 человек. Крупные пожары в жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем не редкость в Нью-Йорке. В 2017 году в том же Бронксе от огня погибли 13 человек. Тогда маленький ребенок играл рядом с печкой и не уследил за вырвавшимся пламенем. А в 2007 году жертвами пожара стали десять человек. Как и сейчас, тогда причиной возгорания стал неисправный электроприбор.

На прошлой неделе крупный пожар произошел в Филадельфии. В результата возгорания жилого дома погибло 12 человек. Причина пока точно не установлена, однако по одной из версий, очагом возгорания стала новогодняя елка, которую случайно поджег пятилетний ребенок, играясь с зажигалкой.