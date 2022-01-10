"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию

Советская и российская актриса, телеведущая заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована с инсультом.

Как сообщает Пятый канал, медики оценивают состояние Прокловой как средней тяжести. Сегодня ее перевели в отделение реанимации одной из московских больниц.

Прокловой 68 лет. Имеет звание мастера спорта (занималась спортивной гимнастикой) и премию Ленинского комсомола.

Известна ролью стюардессы Ларисы Ивановны в "Мимино" Данелии, ролями в фильмах "Собака на сене", "Гори, гори, моя звезда", "Капитанская дочка", "Будьте моим мужем", "Мы жили по соседству" и других. Всего фильмография актрисы насчитывает более сорока проектов.