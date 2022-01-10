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Лидер Depeche Mode Дейв Гаан рассказал, почему перешел в православие

Новости
    10.01.2022, 15:18
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дейв Гаан, лидер группы Depeche Mode, стал православным верующим. В интервью "Известиям" 59-летний британский музыкант рассказал о мотивах, которые побудили его принять такое решение.

Гаан сообщил, что креститься в православие было не совсем его решение. Он сделал это, так как хотел жениться на гречанке. Чтобы обвенчаться с невестой, Дэйву пришлось стать православным. Супруги поженились в 1999 году и до сих пор живут вместе.

При этом музыкант заявил, что в данный момент не столь религиозен, отметив, что любит посещать православные храмы, в том числе и русские, но не ради церковного культа.

В интервью солист Depeche Mode также заявил, что после последнего масштабного тура группы он всерьез задумывался об уходе на покой, но потом все-таки смог найти в себе силы и вернуться к творчеству - в конце 2021 года вышел альбом Гаана и группы Soulsavers.

Фото: Reuters
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- Я действительно выгорел после последнего тура Depeche Mode, и вот мы с Ричем (Ричи Мачин, продюсер альбома - прим. ред.) начали дискутировать на тему песен и исполнителей, которые повлияли на нас. Не успели мы оглянуться, как записали альбом Soulsavers, - рассказал музыкант.

Напомним, крупный тур Depeche Mode под названием Global Spirit Tour начался в мае 2017 года и продолжался до конца июля, охватил Европу (дважды) и Северную Америку. На концертах музыканты Дейв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер исполняли песни из нового альбома Spirit (Where's the Revolution, Going Backwards), а также классические хиты - Personal Jesus, Enjoy The Silence, Wrong, Walking in My Shoes и другие.

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