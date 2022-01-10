Матвиенко высоко оценила действия властей Казахстана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования спикеру Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву в связи с событиями последних дней.

"Уважаемый Маулен Сагатханович! В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с особой тревогой и болью в сердцах восприняли трагические последствия драматических событий, произошедших в ряде регионов Казахстана. Скорбим вместе с Вами, со всем братским народом республики", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила Ашимбаеву. Ее текст приводит пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ подчеркнула, что "бандитско-террористический акт агрессии показал масштабы своей разрушительной силы, вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей".

"Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшие гибель людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание", - отметила Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации высоко оценивают уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка. "Готовы и далее поддерживать Вас в преодолении любых трудностей", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.