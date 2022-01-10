Мексика предложила США создать аналог Евросоюза в Западном полушарии

Мексиканские власти обратились к своим американским коллегам с идеей создать новую региональную организацию в Западном полушарии, которая была бы похожа на Европейский союз. Такое заявление сделал глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС", - заявил Эбрард, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Мексиканский министр отметил, что существующая Организация американских государств (ОАГ) устарела. Он также добавил, что создание нового союза будет зависеть от латиноамериканских стран. "Если мы будем едины, нам это удастся", - подчеркнул министр.

Ранее мексиканские власти уже призывали страны региона к созданию новой региональной организации.