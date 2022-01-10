Минфин раскрыл планы по налогам на три года

Сейчас ставка НДС составляет 20%. Она была повышена на 2% с 2019 года, при этом льготная ставка в 10% и 0% для ряда товаров сохранилась. Причина повышения - выделение денег на нацпроекты.

В свою очередь, НДФЛ для большинства составляет 13%, но с 2020 года для людей с доходом более 5 млн рублей в год ставка выросла до 15%. Деньги идут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

По словам Силуанова, за счет повышения НДФЛ для богатых государству удалось дополнительно собрать около 80 млрд рублей, хотя планировалось 60 млрд. "Зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет. Поэтому мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами", - отметил Силуанов.

"Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации и повышение ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС", - добавил глава минфина.

Осенью в Минфине заявили о возможном повышении налога на прибыль, ставка которого составляет 20%. Ведомство хотело стимулировать компании меньше выводить деньги в офшор и больше инвестировать внутри страны. Одним из способов добиться этого могло стать повышение ставки налога на 5-10% для тех, кто злоупотребляет выводом денег за рубеж.