Минпромторг отдаст приоритет на госзакупках российским процессорам

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок госзакупок. Техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором, а второго - без него, но входящее в реестр отечественной электроники.

При этом, "при наличии заявки, содержащей предложение о поставке соответствующей радиоэлектронной продукции первого уровня (с российским центральным процессором), заказчик отклоняет все прочие заявки", - говорится в пояснительной записке. В то же время предлагаемый механизм позволяет осуществить закупку российской радиоэлектронной продукции в случае отсутствия такой продукции на российском процессоре.

Требования распространяются на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и СХД.

Как отмечается, указанные изменения направлены на реализацию мероприятий Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающих стимулирование спроса на продукцию радиоэлектронной отрасли, а также на поддержку перехода российских производителей вычислительной техники на российские процессоры.