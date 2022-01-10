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10.01.2022 10:02
Рубрика: Власть

Минпромторг отдаст приоритет на госзакупках российским процессорам

Текст: Олег Капранов
Минпромторг 30 декабря опубликовал на портале regulation.gov.ru проект постановления, отдающий безусловный приоритет вычислительной технике с российскими процессорами.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок госзакупок. Техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором, а второго - без него, но входящее в реестр отечественной электроники.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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При этом, "при наличии заявки, содержащей предложение о поставке соответствующей радиоэлектронной продукции первого уровня (с российским центральным процессором), заказчик отклоняет все прочие заявки", - говорится в пояснительной записке. В то же время предлагаемый механизм позволяет осуществить закупку российской радиоэлектронной продукции в случае отсутствия такой продукции на российском процессоре.

Требования распространяются на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и СХД.

Как отмечается, указанные изменения направлены на реализацию мероприятий Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающих стимулирование спроса на продукцию радиоэлектронной отрасли, а также на поддержку перехода российских производителей вычислительной техники на российские процессоры.

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