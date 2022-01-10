Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году

Закончились самые длинные в этом году нерабочие праздничные дни. Но впереди россиян ожидает еще немало выходных и праздников.

Так, из 365 дней 2022 года 247 дней придется поработать. При этом 104 дня будут выходными. А праздничных дней в новом году 14-ть, напомнил Минтруд России в своем аккаунте в Instagram.

В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день - непосредственно 23 февраля. А вот в марте в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля. В честь Дня труда будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. А в ноябре отметим День народного единства. В честь этого праздника будет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.

Ну и 31 декабря в 2022 году снова станет нерабочим, так как приходится на субботу.