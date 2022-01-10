Мишустин: Важно уменьшить зависимость от иностранных комплектующих в авиатехнике

В 2024 году начнется серийное производство полностью российского самолета МС-21 с российскими же двигателями, а первые лайнеры поступят в авиакомпании уже в этом году. Развитие отечественного авиастроения премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

В прошлом году председатель правительства объездил ряд ведущих предприятий отрасли, занимающихся перспективными российскими разработками. В том числе он побывал в Иркутске, где постепенно набирает обороты производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. "Это огромная работа, которая была произведена корпорацией, - считает премьер. - На сегодняшний день практически налажено все для того, чтобы приступить к масштабному производству этих самолетов".

В наступившем году, рассказал Сергей Чемезов, будут выпущены первые четыре серийные машины. Пока с американскими двигателями, но уже с российским композитным крылом. "Сертификация у нас в декабре завершится - может быть, чуть-чуть в январе займет место, - уточнил глава "Ростеха", - но четыре машины - первые серийные - мы уже выпустим и передадим их эксплуатантам, нашим авиакомпаниям". В следующем году из цехов выйдет шесть МС-21, к 2025 году производство увеличится до 32, а в 2027 году планируется собрать 76 лайнеров.

При этом в ближайшие два года будут проходить испытания самолета с российским композитным крылом и отечественным двигателем ПД-14. "И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства", - заявил Чемезов. Он поблагодарил главу правительства за данное министерству промышленности и торговли поручение о подготовке на ближайшее десятилетие "дорожной карты" по поставкам МС-21 авиакомпаниям.

Среди других значимых разработок руководитель корпорации выделил авиадвигатель ПД-8. Его сертификация должна завершиться в следующем году. "И в 2024 мы также начнем его серийно производить и устанавливать на "Сухой Суперджет". То есть у нас к 2024 году "Сухой Суперджет" будет полностью российский", - подчеркнул Сергей Чемезов. Двигатель также встанет на самолет-амфибию Бе-200. Михаил Мишустин считает, что необходимо провести итоговое совещание, на котором обсудили бы все меры, необходимые для выполнения десятилетнего плана государственного заказа по гражданской авиации. "Нам очень важно уменьшить степень зависимости от иностранных материалов и комплектующих в отечественной авиатехнике, как и во многих других отраслях, и конечно, особое внимание здесь важно уделить производству своей электронной базы", - указал глава кабинета министров.

Первые четыре серийные самолета МС-21 будут выпущены в 2022 году, в 2027 году планируется собрать 76 лайнеров

Между тем

Михаил Мишустин внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, чтобы дать доступ к господдержке владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным в качестве самозанятых. С 2022 года они вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли правительством. Этими средствами "частники" смогут компенсировать часть расходов, понесенных для прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, при развитии специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства. Принятое решение, рассчитывают в правительстве, поддержит самозанятых, которые держат личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В ней учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке на больницы и поликлиники пациенты были обеспечены требующимся лечением. Предусмотрено финансирование затрат на углубленную диспансеризацию.

Программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, и дополнительными видами высокотехнологичной медпомощи для лечения пациентов с инсультом.

Как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования.