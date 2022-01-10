На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело

В понедельник, 10 января, в главном военном следственном управлении СК России прокомментировали наделавший шуму в соцсетях видеоролик, на котором военный фактически глумится над памятником погибшим воинам.

В главке сообщили, что предварительно установлено - один военнослужащий демонстрировал на памятнике силовые приемы, а второй снимал это на видео. Потом данные кадры появились в СМИ и социальных сетях.

Действия этих людей в Главном военном следственном управлении СК России расценили как направленные на публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

"На основании полученных данных военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.3541 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в ГВСУ.

Там добавили, что предварительное следствие по уголовному делу продолжается.