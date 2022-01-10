Новости

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 16:46
Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге 16:45
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян 16:44
Финские ученые разработали молекулу, которая подавляет коронавирус 16:41
На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ 16:38
За космическим мусором будут следить фотоны 16:35
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений 16:25
На Украине выписали штраф за "лайк" под гербом СССР в "Одноклассниках" 15:59
В Оренбуржье выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 15:53
Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве прервались на обед 15:50
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона" 15:48
В каких регионах России "диким" туристам проще снять жилье 15:38
В Кузбассе арестован владелец пансионата, где погибли постояльцы 15:31
В Госдуме заявили о важной роли ОДКБ для решения кризиса в Казахстане 15:28
Косачев: Заседание МПА СНГ не будет перенесено из Алма-Аты 15:27
Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий 14:32
Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников 14:24
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса 14:19
Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане 14:19
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 14:07
Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры 14:06
В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья 14:02
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку 13:58
Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест 13:56
Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 16:38
Рубрика: В мире

На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ

Текст: Юрий Когалов

Украине и России необходимо сохранить дипломатические отношения, чтобы избежать "применения военных инструментов". Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство

"Мы должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов", - отметила представитель Украины.

В Брюсселе Стефанишина приняла участие в заседании Комиссии НАТО - Украина, которое проходило на уровне послов. Встречи на уровне глав МИД этой структуры невозможны из-за наложенного Будапештом вето. "Венгрия пока не сняла свои возражения против проведения заседаний КНУ на уровне министров иностранных дел", - цитирует ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Запрет на такие встречи был наложен из-за принятия Киевом дискриминационного закона "Об образовании", ущемляющего права языковых меньшинств.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян
В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках