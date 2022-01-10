На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ

Украине и России необходимо сохранить дипломатические отношения, чтобы избежать "применения военных инструментов". Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов", - отметила представитель Украины.

В Брюсселе Стефанишина приняла участие в заседании Комиссии НАТО - Украина, которое проходило на уровне послов. Встречи на уровне глав МИД этой структуры невозможны из-за наложенного Будапештом вето. "Венгрия пока не сняла свои возражения против проведения заседаний КНУ на уровне министров иностранных дел", - цитирует ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Запрет на такие встречи был наложен из-за принятия Киевом дискриминационного закона "Об образовании", ущемляющего права языковых меньшинств.