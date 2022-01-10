На внеочередном саммите лидеры стран ОДКБ обсудили ситуацию в Казахстане

Казахстан столкнулся с международным терроризмом, возникшая ситуация стала беспрецедентным вызовом безопасности, целостности и суверенитету страны, заявил президент Владимир Путин 10 января на внеочередном саммите стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер считает, миротворцам ОДКБ в Казахстане удалось поставить преграду террористам-уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам. Весь миротворческий контингент будет выведен из страны после завершения миссии.

На внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры стран - участников организации признали события в Казахстане внешней агрессией. "Мы на нашей сессии обсуждаем действительно серьезный и волнующий всех нас вопрос о ситуации в Казахстане и мерах по ее нормализации. Но это касается всех нас", - сказал в своем выступлении президент РФ. Владимир Путин заявил, что в беспорядках, очевидно, использовались майданные технологии, а боевики, принимавшие в них участие, проходили обучение в лагерях террористов за рубежом. "Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма: откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?" - заявил Путин. Он подчеркнул, что возникшая угроза казахстанской государственности была вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свою очередь заявил, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота. "Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы", - отметил он. Токаев подчеркнул, что изначальные социально-экономические и общественно-политические требования протестующих быстро "отошли на второй-третий план", а горячая фаза кризиса началась после их выполнения: "вступили в действие группы вооруженных боевиков". По его словам, кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко в своем выступлении напомнил судьбу Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины и Афганистана, а также "комбинированный натиск" на Беларусь. "Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора, их сценарий узнаваем. За аналогиями далеко ходить не надо", - отметил он.

ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения в считаные часы, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане, "поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам", заявил Владимир Путин. Он рассказал, что в телефонных разговорах Токаев сообщил, что люди звонили ему и просили защитить их от нападения бандитов и террористов. Поэтому шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и "механизм ОДКБ реально включился", отметил Путин.

В Казахстане активно применялись присущие майдану технологии, элементы силовой информационной поддержки протестов

Российский президент подчеркнул, что миротворческий контингент отправлен на ограниченный срок. "На такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства Казахстан. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", - сказал он. Токаев, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента в республику. Он также отметил, что фактически это первый случай, "когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов". Токаев сообщил, что сейчас в стране восстановлен конституционный порядок, в том числе благодаря оперативной реакции Организации. По его словам, именно прибытие миротворцев помогло отбить атаку на Алма-Ату.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, "а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие".

Но события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ, считает российский президент. "И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций", - подчеркнул он.

Владимир Путин обратил внимание на то, что через интернет и соцсети предпринимаются попытки вовлечения людей в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов. По его словам, это показала и ситуация в Казахстане. "Определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков", - добавил он.

Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон напомнил, что обращал внимание на "спящие" ячейки в странах ОДКБ. Он подчеркнул, что их пропагандистские усилия среди граждан стран - членов ОДКБ "не прекращались ни на один день".

Российский лидер предложил ОДКБ разработать предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности организации. Кроме того, Путин также предложил совершенствовать процедуры использования совместных сил в рамках ОДКБ. "Решения были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной", - ска- зал он. Путин отметил, что сотрудничество стран-участниц в вопросе о помощи властям республики в наведении порядка показало высокий уровень доверия и готовность работать "в любое время дня и ночи".

Тем временем

Реакция стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на ситуацию в Казахстане показала, что любые попытки ее повторить будут встречать решительный отпор. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. "ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие той сложной ситуации, которая возникла в Казахстане", - заявил депутат, которого цитирует RT. Реакция на кризис входящих в организацию стран доказала, что ОДКБ является "абсолютно рабочим военно-политическим союзом и инструментом", добавил парламентарий. По его словам, социальные протесты в республике были профессионально использованы определенными силами "для своих целей, для переворотов". "Эти планы были быстро купированы", - подчеркнул Шхагошев.

Между тем российские парламентарии совместно с коллегами из стран ОДКБ намерены разработать новые законодательные предложения по следам кризиса в Казахстане. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, технологии вмешательства во внутренние дела используются как против РФ, так и против ее соседей - других государств - участников ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ будет противодействовать технологиям "цветных революций". Он добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств организации.